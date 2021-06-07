Расстрельная пандемия в США: в Чикаго убиты пятеро, ранены 40 человек
По меньшей мере пять человек были убиты и еще 40 ранены в результате нескольких шутингов в американском городе Чикаго в минувшие выходные, сообщает американская телекомпания CNN.
По меньшей мере пять человек были убиты и еще 40 ранены в результате нескольких шутингов в американском городе Чикаго в минувшие выходные, сообщает американская телекомпания CNN.
По данным полиции Чикаго, в минувшие выходные в городе произошло несколько перестрелок.
В одном из эпизодов неизвестные нападавшие из машины открыли огонь по людям, стоявшим на обочине улицы. В результате инцидента пострадали восемь человек, все они были доставлены в больницу.
В этом году в США в результате насилия, связанного с применением огнестрельного оружия, погибло более 8400 человек. Согласно данным архива Gun Violence Archive, в этом году в США произошло не менее 240 массовых расстрелов.
В минувшие выходные стрельба также произошла во многих других частях США.
Происходящее называют пандемией вооруженного насилия: количество таких инцидентов резко возросло с постепенным ослаблением ограничений по борьбе с эпидемией Covid-19.
CNN считает, что массовые расстрелы - это инциденты, в которых были убиты или ранены по меньшей мере четыре человека, не включая нападавшего.