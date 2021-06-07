Расстрельная пандемия в США: в Чикаго убиты пятеро, ранены 40 человек

По данным полиции Чикаго, в минувшие выходные в городе произошло несколько перестрелок.

В одном из эпизодов неизвестные нападавшие из машины открыли огонь по людям, стоявшим на обочине улицы. В результате инцидента пострадали восемь человек, все они были доставлены в больницу.

В этом году в США в результате насилия, связанного с применением огнестрельного оружия, погибло более 8400 человек. Согласно данным архива Gun Violence Archive, в этом году в США произошло не менее 240 массовых расстрелов.

В минувшие выходные стрельба также произошла во многих других частях США.

Происходящее называют пандемией вооруженного насилия: количество таких инцидентов резко возросло с постепенным ослаблением ограничений по борьбе с эпидемией Covid-19.