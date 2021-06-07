Глава "Согласия": низкая явка - показатель разочарования в политической элите

Как агентству LЕТА сообщили в "Согласии", по мнению Урбановича, правящие партии только формально выражают озабоченность по этому поводу, потому что в условиях низкой активности выигрывают те, у кого есть административный ресурс и дружба с влиятельными СМИ.

"При этом разочарованные люди - хорошая мишень для различных популистов, которые попытаются подогреть их интерес с еще большей энергией, чем перед предыдущими выборами в Сейм, когда так поступили KPV LV и Новая консервативная партия (НКП). И тогда девятая волна может смыть и тех, кто находится у власти, но потерял бдительность", - сказал Урбанович.

В то же время он признал, что на прошедших выборах получили поддержку люди, на протяжении многих лет показавшие себя как опытных руководителей самоуправлений: мэры Елгавы, Валмиеры, Резекне и Вентспилса. "Избиратели высоко оценили их профессиональную работу, прошлые достижения и прагматизм", - сказал лидер "Согласия".

Результаты выборов

Комментируя результаты выборов, Урбанович отметил, что "Согласие" на этих выборах не выиграла, но в целом не была и в проигрыше.