В Словакии начали прививать "Спутником". Это вторая страна ЕС, где одобрили российскую вакцину в обход ЕМА

Свои опасения относительно первой и второй фазы испытаний "Спутника" западные ученые выразили в открытом письме, направленном в Lancet в октябре прошлого года. Они попросили выложить в открытый доступ полный клинический протокол испытаний российской вакцины. Однако ответ на него не удовлетворил критиков и усилил их настороженное отношение к исследованию.
В мае этого года в Lancet опубликовали новое письмо с претензиями западных ученых к прозрачности данных по третьей фазе исследований "Спутника". Ответ российской стороны оказался весьма формальным.
Авторы письма, во главе которых известный борец с лженаукой, профессор биологии американского Университета Темпл Энрико Буччи, утверждают, что в данных исследования "Спутника" присутствуют несостыковки, которые, по словам ученых, "заставляют сомневаться в точности представленных данных".
Например, число добровольцев, указанных на сайте clinicaltrials.gov, на котором регистрируются все клинические испытания, не совпадает с числом, указанным в статье. Кроме того, в исследовании нет информации о причинах исключения почти 14 тысяч его участников - они не вошли в финальный анализ.
Протоколы исследования, по мнению ученых, прописаны в результатах третьей фазы исследования "Спутника" недостаточно подробно. Также авторы письма говорят о том, что им не хватает информации о методах выборки участников и о том, по каким критериям им диагностировали Covid-19.
Исследователи "Спутника" в ноябре прошлого года в третью фазу исследований добавили три промежуточных анализа, но это изменение не было отражено на сайте clinicaltrials.gov. Итоговые результаты зависят от этого изменения, но его причины не разглашаются.
Ученые утверждают, что несколько раз запрашивали у разработчиков доступ к "сырым" данным с приборов, полученным при испытаниях "Спутника" - но им их так и не предоставили. Обычно такие данные можно получить по запросу.
Например, у Pfizer есть определенный протокол для доступа к таким данным. Чтобы их прислали, нужно заключить соглашение об использовании данных. В случае отказа в их предоставлении запрос направляется в независимую комиссию для принятия окончательного решения.
Основное требование ученых к разработчикам "Спутника" - предоставить исходные данные, а также протокол клинических испытаний, чтобы можно было сделать независимый анализ. По их словам, они не раз направляли просьбы предоставить эти данные, но разработчики им так и не ответили.
В тот же день в Lancet был опубликован ответ российской стороны. Разработчики сообщили, что "несоответствия в числах были простыми опечатками, которые были официально исправлены". Они заявили, что вся необходимая информация о клинических испытаниях была передана в журнал.
"Важно отметить, что безопасность и иммуногенность вакцины "Спутник" подтверждена исследователями в Аргентине, где началась вакцинация", - говорится в ответе ученых. Однако, по данным исследования, на которое ссылается российская сторона, безопасность вакцины в Аргентине исследовали 72 часа, а об исследовании имунногенности (способности вакцины вызывать имунный ответ) там не сказано вовсе.
"Ответ [российских ученых] краток и написан так, чтобы ничего нового не сказать. Часть претензий проигнорирована", - сказал в беседе с Би-би-си профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), эпидемиолог Василий Власов, один из авторов письма ученых. В РФПИ на запрос Русской службы Би-би-си не ответили.