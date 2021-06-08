В Словакии начали прививать "Спутником". Это вторая страна ЕС, где одобрили российскую вакцину в обход ЕМА

Почему именно эти страны одобрили вакцину?

Словакия и Венгрия (наряду с Чехией и Польшей) входят в так называемую Вишеградскую четверку стран. В годы холодной войны эти государства, ныне являющиеся членами НАТО и Евросоюза, входили в зону влияния СССР и активно сотрудничали друг с другом и с Москвой во всех сферах, включая медицину и образование.

На протяжении почти полувека - с окончания Второй мировой и почти до самого распада Советского Союза - местных жителей прививали советскими вакцинами, так что московским разработкам в этих странах исторически верят больше.

Страны четверки и сегодня тесно сотрудничают в области эпидемиологии, пояснил Би-би-си ректор университета Земмельвайса (старейшего медицинского вуза Венгрии), профессор Бела Меркели. Он полагает, что данные о результатах тестирования "Спутника" были предоставлены именно в рамках Вишеградской коалиции, несмотря на отсутствие одобрения вакцины со стороны ЕМА.

"Коллеги из Дебреценского университета (один из ведущих венгерских вузов, основанный в XVI в. - Би-би-си) ездили в институт Гамалеи в России, чтобы изучить производство и документацию по вакцине", - утверждает Меркели, отвечая на вопрос, кто и как изучал в Венгрии российский препарат перед его одобрением.

По его словам, венгерский Национальный институт фармации и питания сертифицировал "Спутник" для экстренного использования в стране в том числе по итогам этой поездки.

В то же время в СМИ упоминаний об этом визите и его датах найти не удалось. Би-би-си направила запрос в университет Дебрецена, но ответа пока не получила.

"В Венгрии довольно популярен "Спутник". Отчасти это может быть связано с тем, что все мы выросли на российских вакцинах, поэтому с ними у нас уже был положительный опыт, - говорит профессор Меркели. - Кроме того, его ["Спутника"] побочные эффекты оказались более мягкими, чем в случае вакцин Pfizer, Moderna или AstraZeneca". Профессор уточняет, что по прибытии в Венгрию вакцину тестировали на небольших животных. Эти данные нигде не публиковались, утверждает он.

"Когда люди начали измерять уровень своих антител, оказалось, что "Спутник" генерировал такое же или даже большее их количество, чем в случае с Pfizer", - утверждает эксперт.

В венгерском и словацком минздравах не ответили на запросы Би-би-си относительно подробностей тестирования и регистрации российской вакцины.

Какие вопросы есть к "Спутнику"?

"Спутник V" - пока единственная вакцина от Covid-19 из России, публикации по которой появились в авторитетном медицинском журнале Lancet.