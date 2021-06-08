В понедельник в ДТП пострадали два пешехода и четыре велосипедиста
В понедельник в ДТП пострадали десять человек, в том числе два пешехода и пять велосипедистов, сообщили в Государственной полиции.
В понедельник в ДТП пострадали десять человек, в том числе два пешехода и пять велосипедистов, сообщили в Государственной полиции.
За сутки было зарегистрировано 109 дорожно-транспортных происшествий.
Составлено семь протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения и один за вождение под воздействием наркотиков. 196 водителей нарушали скоростной режим, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения составлено 429 протоколов.