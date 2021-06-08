Вт, 8.06.2021
Наверное, это будет каминг-аут, мы развелись. Но тем не менее у нас есть семья. Есть дети... Так сложились обстоятельства... И все... Но мы остаемся партнерами и родителями наших детей. Дарья Мельникова, актриса
Дарья Мельникова, актриса

В понедельник в ДТП пострадали два пешехода и четыре велосипедиста

Иллюстративное фото ФОТО: MichaelGaida/ pixabay.com

В понедельник в ДТП пострадали десять человек, в том числе два пешехода и пять велосипедистов, сообщили в Государственной полиции.

За сутки было зарегистрировано 109 дорожно-транспортных происшествий.

Составлено семь протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения и один за вождение под воздействием наркотиков. 196 водителей нарушали скоростной режим, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения составлено 429 протоколов.

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