Вт, 8.06.2021
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Дарья Мельникова, актриса
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Кремль требует разъяснений по поводу финансирования Nexta российским олигархом

ФОТО: Reuters/ScanPix

Кремль потребовал дополнительных разъяснений, каким российским олигархом финансировалось белорусское оппозиционное СМИ Nexta, бывшим главным редактором которого был журналист Роман Протасевич.

"Такие объяснения нужно давать либо задержанному Протасевичу, либо белорусским властям", - заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, финансировал ли Nexta гендиректор компании Uralhim Дмитрий Мазепин.

Вечером 3 июня Белорусское государственное телевидение передало интервью с задержанным Протасевичем, в котором он сказал, что признал свою вину в организации несанкционированных акций.

В ходе интервью Протасевич сообщил, что Nexta спонсировала известная российская олигархическая компания, "имеющая отношение к Уралу и горнодобывающей промышленности".

Протасевич не назвал ни эту компанию, ни олигархов, но СМИ предположили, что речь шла о Дмитрии Мазепине. Соратники и родственники Протасевича призвали его игнорировать сказанное, поскольку он говорил под давлением или после пыток.

"Никто ни в чем не обвинял Мазепина. Протасевич не произносил имя Мазепина. Возможно, ему нужно что-то объяснить или белорусская сторона должна объяснить, о чем идет речь. В кошки-мышки здесь вряд ли можно поиграть. Поскольку такие обвинения были выдвинуты, необходимо предоставить объяснения", - сказал Песков.

Мазепин заявил, что не участвовал в финансировании Nexta.

"Я могу прямо и честно ответить, что ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеупомянутый Telegram-канал. Я не хочу говорить о финансировании этого Telegram-канала, потому что это противоречит моим взглядам", - цитирует российское информационное агентство "Интерфакс" Мазепина.

Во время протестов в Минске в августе 2020 года Мазепин выступил с заявлениями в поддержку оппозиции, предлагая создать в Беларуси Национальный комитет спасения.

Беларусь вызвала всеобщее возмущение, когда 23 мая самолет Афины - Вильнюс вынудили приземлиться в Минске для задержания Протасевича. Вместе с Протасевичем была задержана его девушка Софья Сапега.

Nexta распространяла информацию о массовых протестах противников президента Беларуси Александра Лукашенко, которые начались в августе прошлого года. Протасевич в последнее время вел Telegram-канал "Беларусь головного мозга" и жил в Литве.

Белорусские власти включили Протасевича в список лиц, обвиняемых в терроризме. Против него возбуждены дела за организацию массовых беспорядков в Минске и разжигание социальной ненависти к властям и милиции. Его также подозревают в разглашении государственной тайны и оскорблении президента.

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