Кремль требует разъяснений по поводу финансирования Nexta российским олигархом

"Такие объяснения нужно давать либо задержанному Протасевичу, либо белорусским властям", - заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, финансировал ли Nexta гендиректор компании Uralhim Дмитрий Мазепин.

Вечером 3 июня Белорусское государственное телевидение передало интервью с задержанным Протасевичем, в котором он сказал, что признал свою вину в организации несанкционированных акций.

В ходе интервью Протасевич сообщил, что Nexta спонсировала известная российская олигархическая компания, "имеющая отношение к Уралу и горнодобывающей промышленности".

Протасевич не назвал ни эту компанию, ни олигархов, но СМИ предположили, что речь шла о Дмитрии Мазепине. Соратники и родственники Протасевича призвали его игнорировать сказанное, поскольку он говорил под давлением или после пыток.

"Никто ни в чем не обвинял Мазепина. Протасевич не произносил имя Мазепина. Возможно, ему нужно что-то объяснить или белорусская сторона должна объяснить, о чем идет речь. В кошки-мышки здесь вряд ли можно поиграть. Поскольку такие обвинения были выдвинуты, необходимо предоставить объяснения", - сказал Песков.

Мазепин заявил, что не участвовал в финансировании Nexta.

"Я могу прямо и честно ответить, что ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеупомянутый Telegram-канал. Я не хочу говорить о финансировании этого Telegram-канала, потому что это противоречит моим взглядам", - цитирует российское информационное агентство "Интерфакс" Мазепина.

Во время протестов в Минске в августе 2020 года Мазепин выступил с заявлениями в поддержку оппозиции, предлагая создать в Беларуси Национальный комитет спасения.

Беларусь вызвала всеобщее возмущение, когда 23 мая самолет Афины - Вильнюс вынудили приземлиться в Минске для задержания Протасевича. Вместе с Протасевичем была задержана его девушка Софья Сапега.

Nexta распространяла информацию о массовых протестах противников президента Беларуси Александра Лукашенко, которые начались в августе прошлого года. Протасевич в последнее время вел Telegram-канал "Беларусь головного мозга" и жил в Литве.