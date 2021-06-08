Euroaptieka начала продавать домашние тесты на антитела к Covid-19

Тест продается без рецепта, и его можно сделать дома в течение 10 минут. Тест производится швейцарской биотехнологической компанией Prima Lab и одобрен как ЕС, так и Государственным агентством лекарств.

"Государственный научный институт BIOR только что констатировал в своем исследовании, что почти 12% населения Латвии могли переболеть Covid-19, не зная об этом. В то время, как смягчаются ограничения для переболевших, возможность обнаружения антител к коронавирусу очень актуальна.

Экспресс-диагностические тесты могут быть полезны для всех, у кого есть подозрения в том, что могло быть заболевание Covid-19 с незначительными симптомами или вообще без них", - сказала Наталья Захарова, председатель правления Euroaptieka.

Производитель рекомендует проводить тест через 10-20 дней после появления симптомов или возможного контакта с заболевшим Covid-19. В случае контакта с вирусом антитела IgG и/или IgM к SARS-CoV-2 наблюдаются в течение 19 дней с момента появления симптомов, в том числе в 60% случаев в первую неделю и в 90% случаев во вторую неделю. Антитела могут не обнаруживаться в первые дни после заражения, когда иммунный ответ организма еще только развивается.

Если после экспресс-диагностики в организме выявлены антитела, но заболевание ранее не обнаруживалось, рекомендуется обратиться к семейному врачу для проведения дополнительных анализов.

Производитель теста Prima Lab обращает внимание, что тест не показывает антител, выработанных после вакцинации. Кроме того, долгосрочное защитное действие антител к SARS-CoV-2 все еще изучается международным научным сообществом, поэтому обнаружение таких антител не указывает на то, что иммунитет достигнут и повторное заражение Covid-19 исключено.