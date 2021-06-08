Вт, 8.06.2021
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Дарья Мельникова, актриса

Суд РФ оставил в силе приговор юристу ФБК Любови Соболь. Ей назначили год исправительных работ условно

Любовь Соболь. ФОТО: Pavel Golovkin / AP

В России Перовский суд Москвы отклонил апелляционную жалобу на приговор юристу ФБК Любови Соболь. Ее признали виновной в нарушении неприкосновенности жилища, сообщает "Медуза" со ссылкой на "ТАСС".

На заседании суда в своем последнем слове Соболь заявила, что не согласна с приговором и хочет его обжаловать вплоть до Европейского суда по правам человека.

15 апреля этого года мировой суд приговорил Любовь Соболь по делу о проникновении в чужую квартиру к году исправительных работ условно с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

"Квартирное дело" против Любови Соболь было возбуждено после того, как 21 декабря 2020 года она приехала к квартире сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. С ним разговаривал Алексей Навальный по телефону и Константин фактически подтвердил, что оппозиционного политика пытались отравить боевым ядом из группы "Новичок".

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