Утверждены депутатские мандаты Шуплински, Петравичи, Мичеревскиса, Крейтусе, Беляуниекcа и Лиепкалнса

Место скончавшейся после продолжительной борьбы с болезнью Инесе Икстены во фракции "Для развития Латвии/За!" займет Мартиньш Штейнс, у которого до этого был временный мандат, пока Артис Пабрикс занимает должность министра обороны. Вместо Штейнса т.н. мягкий мандат получит Виестурс Лиепкалнс.

Восстановлены мандаты бывших министра благосостояния Рамоны Петравичи (ЗЧЛ) и министра образования и науки Илги Шуплински, которую Новая консервативная партия (НКП) отозвала с должности, поэтому она вышла из партии. В результате "мягких" мандатов лишились Эдгар Кронбергс, работавший в Сейме вместо Петравичи, и заменявший Шуплинску депутат Андрис Казиновскис.

Вместо назначенного министром благосостояния Гатиса Эглитиса (НКП) временный мандат получит Лива Крейтусе, а вместо министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития Латвии/За!") - Марис Мичеревскис, однако он не сможет работать в составе фракции "Для развития Латвии/За!", так как вышел из партии "Для развития Латвии".