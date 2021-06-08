В Даугавпилсской думе будет сформирована коалиция с Русским союзом Латвии

Он сообщил в Facebook, что "Согласие" приняло предложение РСЛ и приступило к формированию новой коалиции. У обеих партий в новой думе будет восемь из 15 депутатских мандатов.

"Стабильность власти должна обеспечиваться не за счет числа партнеров, готовых "дружить" исключительно во имя сохранения доступа к рычагам управления, а за счет соответствия власти чаяниям большинства избирателей. Сегодня мы открываем новую страницу в политической истории Латвии, когда власть формирует политическая сила, заручившаяся большинством поддержки со стороны избирателей", - написал Элксниньш.

Он добавил, что именно такое "простое и прозрачное решение максимально соответствует воле большинства жителей Даугавпилса".

Итоги выборов

Как сообщалось, на выборах 5 июня больше всего голосов в Даугавпилсе получило "Согласие" - 42,25%.

"Наша партия" нынешнего мэра Игоря Прелатова набрала 14,12% голосов, Латгальская партия, которую представляет первый вице-мэр Янис Лачплесис, - 13,25% голосов.

Даугавпилсская краевая партия на выборах в Даугавпилсе набрала 9,64% голосов, Русский союз Латвии - 8,22%. Остальные партии в думу не прошли.

Больше всего голосов по списку "Согласия" получили депутаты думы Элксниньш и Валерий Кононов. Также от этой партии избраны Михаил Лавренов, Анатолий Гржибовский, Наталья Кожанова, Виктория Споране-Худоян и Ивета Юкшинска.

Три депутатских мандата получила "Наша партия", от которой в думу прошли Прелатов, его заместитель Ливия Янковская и член правления партии Мечислав Трусковский.