Любители спорта разочарованы: сеть спортклубов MyFitness пока не будет возобновлять работу

В заявлении говорится, что решение правительства предоставлять услуги только вакцинированным жителям поставило спортивные клубы на распутье.

До пандемии спортивные клубы MyFitness ежедневно посещали около 20 000 человек, и в компании по-прежнему работает около 200 сотрудников, но, по оценкам компании, если около 18% населения уже завершили процесс вакцинации, то только пятая часть посетителей смогли бы вернуться в клубы, т.е. 40 сотрудников и около 4000 клиентов.

В компании также признают, что "на самом деле эта цифра будет даже значительно ниже, поскольку необходимо учитывать, что первичная вакцинация проводилась для пожилых людей и групп людей с серьезными проблемами со здоровьем, которые не являются типичными посетителями спортивных клубов".

Компания считает, что существует дискриминация в спортивном секторе, но ее нет в других секторах, таких как физиотерапевтические услуги, которые могут быть предоставлены и получены как вакцинированными, так и невакцинированными людьми, когда как двери спортклубов закрыт уже в течение 169 дней.

В компании также отмечают, что от правительства до сих пор не поступило четкой и конструктивной информации о порядке возобновления работы в спортивных клубах.

Некоторые невакцинированные клиенты выразили благодарность за понимание, в то время как другие видят экономическое обоснование такого решения, указывая на то, что спортивные клубы летом обычно пустуют.

Однако такое решение вызвало недовольство у большинства клиентов - некоторые любители спорта обвиняют клуб в том, что его заявления о количестве вакцинированных и запрете на работу вводят в заблуждение. Другие подчеркивают, что вакцины против Covid-19 в настоящее время доступны для любого человека, и что такое решение не возвращаться к работе является более дискриминационным по отношению к сознательным людям.

Некоторые в свою очередь планируют перейти в другой клуб или обустроить помещение для занятий спортом.

27 мая Кабмин одобрил ряд изменений в правила эпидемиологической безопасности, которые предусматривают значительное увеличение возможности для привитых и переболевших Covid-19 собираться на различные мероприятия уже в июне.

С 15 июня люди, которые были вакцинированы против Covid-19 или переболели им, смогут посещать спортивные клубы как индивидуально, так и в группах. Невакцинированные или те, кто не переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев, не будут допущены.

Как сообщалось, Оперативная руководящая группа предложит пересмотреть ограничения "третьего шага" на своем предстоящем заседании правительства в четверг. "Третий шаг" заключается в том, что если 14-дневная кумулятивная заболеваемость не превышает 250 случаев на 100 000 жителей, ограничения на занятия спортом, индустрию красоту и общественное питание могут быть пересмотрены.