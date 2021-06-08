В среду в Латвии также ожидаются грозы
В среду, 9 июня, в Латвии сформируются новые грозовые тучи, в основном на востоке страны, прогнозируют синоптики.
В среду, 9 июня, в Латвии сформируются новые грозовые тучи, в основном на востоке страны, прогнозируют синоптики.
В ближайшие сутки местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня осадки ожидаются уже повсеместно. При грозе возможны сильные порывы ветра и град.
Самая солнечная погода ожидается на побережье.
Минимальная температура воздуха ночью составит +9...+15 градусов. Днем воздух прогреется до +23...+26 градусов, на побережье - до +18...+22 градусов.
В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. Будет дуть легкий северный, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит +15 градусов, днем +22 градуса.