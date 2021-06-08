В среду в Латвии также ожидаются грозы

В ближайшие сутки местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня осадки ожидаются уже повсеместно. При грозе возможны сильные порывы ветра и град.

Самая солнечная погода ожидается на побережье.

Минимальная температура воздуха ночью составит +9...+15 градусов. Днем воздух прогреется до +23...+26 градусов, на побережье - до +18...+22 градусов.