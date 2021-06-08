Вт, 8.06.2021
Мы работаем над тем, чтобы на следующей неделе вакцинация могла начаться в крупных торговых центрах, стала доступней выездная вакцинация. Эва Юхневича, глава отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения
Эва Юхневича, глава отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения

В среду в Латвии также ожидаются грозы

Молния. Фото иллюстративное. ФОТО: Robert Fesus / PantherMedia / Robert Fesus

В среду, 9 июня, в Латвии сформируются новые грозовые тучи, в основном на востоке страны, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня осадки ожидаются уже повсеместно. При грозе возможны сильные порывы ветра и град.

Самая солнечная погода ожидается на побережье.

Минимальная температура воздуха ночью составит +9...+15 градусов. Днем воздух прогреется до +23...+26 градусов, на побережье - до +18...+22 градусов.

В Риге в среду ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. Будет дуть легкий северный, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит +15 градусов, днем +22 градуса.

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