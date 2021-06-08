В Медемциемсе стало безопаснее, благодаря картонному фоторадару

Улица, соединяющая Елгавское и Бауское шоссе через Медемциемс, популярна не только у местных жителей. Она также широко используется транзитными автомобилистами и, в большом количестве, даже водителями грузовиков, движение для которых здесь с соответствующими дорожными знаками вообще запрещено.

Видео: сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

Местные жители также обеспокоены соблюдением скоростного режима, поэтому неизвестный человек или группа людей установили на обочине улицы предмет, сильно напоминающий измеритель скорости. Как наблюдала на месте происшествия программа TV3 Degpunktā, фоторадар-муляж отлично работает - водители автомобилей и мотоциклов перед ним значительно снижают скорость.

"Здесь никто не едет со скоростью 30 км/ч в час. Если на мотоцикле, то все 100 км/ч. С таким грохотом. Это одно. И еще грузовой транспорт. Стоят знаки, что сюда нельзя заезжать грузовому транспорту. Постойте, посмотрите! Фуры, одна за другой, грузовики. Все большие машины здесь срезают дорогу", - рассказал передаче местный житель Михаил.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta