Сейм утвердил реформу управления вузами
Сейм сегодня, 8 июня, утвердил в окончательном чтении поправки к закону о вузах, предусматривающие их реформу - изменение модели управления, введение новой типологии вузов и изменение внутреннего управления.
Сейм сегодня, 8 июня, утвердил в окончательном чтении поправки к закону о вузах, предусматривающие их реформу - изменение модели управления, введение новой типологии вузов и изменение внутреннего управления.
Перед голосованием по реформе бывший парламентский секретарь Министерства образования и науки Рейнис Знотиньш подчеркнул, что реформа призвана уменьшить раздробленность системы высшего образования и способствовать эффективному использованию ресурсов. "Цель этой реформы одна - обеспечить в Латвии более качественное, конкурентоспособное на международном уровне высшее образование", - сказал депутат.
В феврале 2020 года Кабинет министров утвердил концептуальное сообщение "Об изменении модели управления высшими учебными заведениями", которое положило начало реформе управления вузами. В мае того же года изменения в законе были внесены в Сейм, где комиссия по образованию, культуре и науке начала работу по подготовке окончательной редакции. К окончательному чтению законопроекта в Сейме было подано 271 предложение, и депутаты рассмотрели их сегодня без долгих дебатов.
Что это значит?
Реформа предусматривает деление вузов на три типа:
В законе для каждого типа вуза установлены определенные критерии.
Реформа предусматривает также введение нового органа внутреннего управления - совета вуза, который будет отвечать за утверждение стратегии развития и мониторинг прогресса.
Планируется, что изменения в законе о вузах вступят в силу 16 августа этого года.