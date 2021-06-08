Вт, 8.06.2021
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Кришьянис Кариньш

Сейм утвердил реформу управления вузами

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Сейм сегодня, 8 июня, утвердил в окончательном чтении поправки к закону о вузах, предусматривающие их реформу - изменение модели управления, введение новой типологии вузов и изменение внутреннего управления.

Перед голосованием по реформе бывший парламентский секретарь Министерства образования и науки Рейнис Знотиньш подчеркнул, что реформа призвана уменьшить раздробленность системы высшего образования и способствовать эффективному использованию ресурсов. "Цель этой реформы одна - обеспечить в Латвии более качественное, конкурентоспособное на международном уровне высшее образование", - сказал депутат.

В феврале 2020 года Кабинет министров утвердил концептуальное сообщение "Об изменении модели управления высшими учебными заведениями", которое положило начало реформе управления вузами. В мае того же года изменения в законе были внесены в Сейм, где комиссия по образованию, культуре и науке начала работу по подготовке окончательной редакции. К окончательному чтению законопроекта в Сейме было подано 271 предложение, и депутаты рассмотрели их сегодня без долгих дебатов.

Что это значит?

Реформа предусматривает деление вузов на три типа:

  1. научные вузы,
  2. вузы прикладных наук и
  3. вузы искусства и культуры.

В законе для каждого типа вуза установлены определенные критерии.

Реформа предусматривает также введение нового органа внутреннего управления - совета вуза, который будет отвечать за утверждение стратегии развития и мониторинг прогресса.

Планируется, что изменения в законе о вузах вступят в силу 16 августа этого года.

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