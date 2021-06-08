Сейм утвердил реформу управления вузами

Перед голосованием по реформе бывший парламентский секретарь Министерства образования и науки Рейнис Знотиньш подчеркнул, что реформа призвана уменьшить раздробленность системы высшего образования и способствовать эффективному использованию ресурсов. "Цель этой реформы одна - обеспечить в Латвии более качественное, конкурентоспособное на международном уровне высшее образование", - сказал депутат.

В феврале 2020 года Кабинет министров утвердил концептуальное сообщение "Об изменении модели управления высшими учебными заведениями", которое положило начало реформе управления вузами. В мае того же года изменения в законе были внесены в Сейм, где комиссия по образованию, культуре и науке начала работу по подготовке окончательной редакции. К окончательному чтению законопроекта в Сейме было подано 271 предложение, и депутаты рассмотрели их сегодня без долгих дебатов.

Что это значит?

Реформа предусматривает деление вузов на три типа:

научные вузы, вузы прикладных наук и вузы искусства и культуры.

В законе для каждого типа вуза установлены определенные критерии.

Реформа предусматривает также введение нового органа внутреннего управления - совета вуза, который будет отвечать за утверждение стратегии развития и мониторинг прогресса.