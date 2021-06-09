Суд по делу МН17: впервые обнародованы показания свидетелей пуска ракеты по “Боингу”

Свидетелей допрашивали как представители Международной следственной группы (JIT), так и следственный судья.

В общей сложности 20 свидетелей заявили, что видели в небе след от пуска некой ракеты. 12 из них также слышали грохот или взрыв, предшествовавшие появлению в небе этого следа. Из этих 12-ти восемь человек непосредственно видели или слышали полет ракеты в небе.

Отвечая на вопрос о возможном месте пуска ракеты большинство опрошенных свидетелей указало направление левее от населенного пункта Снежное (в июле 2014 года, как и сейчас, этот населенный пункт находился под контролем сил самопровозглашенной "Донецкой народной республики"). Некоторые указывали более точную локацию - место недалеко от Саур-могилы или село Первомайское.

Эти заявления совпадают с расчетами бельгийских экспертов и заключением следствия о том, что "Боинг" был сбит ракетой, выпущенной с поля близ села Первомайское в районе Снежного.

При этом 11 свидетелей, слышавших пуск ракеты, заявили, что в тот же день сами видели ЗРК "Бук" или слышали о том, что он находился в этой местности. Трое свидетелей утверждают, что находились непосредственно в районе места пуска ракеты, слышали или видели ее полет и наблюдали в небе ее след.

Свидетель Х48

Особое внимание в суде уделили показаниям свидетеля, обозначенного как Х48. Он сообщил, что 17 июля 2014 года, незадолго до крушения "Боинга" (в районе 16:20 по местному времени), он находился на блок-посту у села Первомайское. Он увидел как мимо проезжает военная машина с зелеными ракетами, которая затем поехала в сторону сельскохозяйственного поля и скрылась за деревьями.

Затем свидетель услышал грохот, после чего свист и увидел, как в небе появился белый след, уходивший в сторону города Торез (судя по данным радаров и "черных ящиков", именно в том направлении в тот момент находился "Боинг" МН17). Через мгновение в небе раздался взрыв, а потом свидетель увидел, как из облаков на землю сыплются обломки самолета.

ФОТО: BBC

Вскоре после этого Х48 увидел, как военная машина движется в обратном направлении, при этом одна из ракет на верхней части машины отсутствовала. А часть поля, с которого приехала установка, горит.

В суде были представлены технические характеристики ЗРК "Бук" и данные о том, что после пуска ракеты на месте стоянки комплекса образуется облако газов, а также может произойти возгорание (если этому способствует, например, наличие сухой травы).