Суд по делу МН17: впервые обнародованы показания свидетелей пуска ракеты по “Боингу”

При этом, как отметил судья, в своих показаниях Пулатов не оспаривает основной сценарий следствия (пуск ракеты "Бука" из-под Снежного, находившегося под контролем сил ДНР), а только говорит о своей непричастности к этому пуску.
В апреле 2021 года журналисты общественного телевидения Нидерландов опубликовали новые записи предполагаемых прослушек телефонных разговоров обвиняемых.
На одной из записей человек с голосом Дубинского, обращаясь к человеку с голосом Пулатова, говорит: "Постараюсь сегодня, если ночью притянут "Бук-М", придет сразу туда к тебе". "Потому что больше делать нам нечего, только на "Бук" надеяться", - добавляет на записи этот человек.
Разговор состоялся примерно за сутки до крушения "Боинга".
Ранее и Пулатов, и Дубинский говорили, что узнают свои голоса на большинстве из обнародованных следствием записей разговоров.
Через полчаса после крушения человек с голосом еще одного подозреваемого - Леонида Харченко - докладывает, вероятно, Дубинскому: "Мы на месте, одну уже "сушку" сбили" (имеется в виду истребитель "Су"). "Молодцы, ай, молодцы! Одну "сушку" сбили, молодцы!" - отвечает собеседник.
В интервью адвокатам Пулатов говорил, что в какой-то момент узнал о том, что его номер прослушивается.
"Потом впоследствии мы именно этот телефон использовали как телефон для дезинформации и ввода противника в заблуждение", - заявил отставной разведчик.
При этом, как отмечают следователи, перехваты разговоров Пулатова, Харченко, Гиркина и Дубинского логически не противоречат и даже дополняют друг друга. Более того, события, которые обвиняемые обсуждали по открытой связи якобы для дезинформации противника, подтверждаются данными фото- и видеоматериалов, которые очевидцы событий сняли 16-18 июля 2014 года в Донбассе.
Как ранее поясняли Би-би-си следователи JIT, их задача установить и привлечь к ответственности цепочку людей, причастных к крушению "Боинга", - от экипажа "Бука" до тех, кто отдавал приказы этому ракетному комплексу отправиться на задание 17 июля 2014 года. И защита, и обвинение уже направили запрос допросить военнослужащих 53-й бригады ПВО армии России, базирующейся в Курске.
В 2020 году Русской службе Би-би-си удалось установить имя еще одного человека, который может быть одним из главных фигурантов дела о крушении "Боинга" МН17. В материалах следствия он проходит под псевдонимом "Владимир Иванович". Игорь Стрелков, бывший в тот момент министром обороны ДНР, в перехваченных переговорах упоминал, что подчиняется приказам "Владимира Ивановича".
Люди, лично общавшиеся с "Владимиром Ивановичем", сказали Би-би-си, что за этим именем может скрываться действующий первый заместитель главы пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.
Один источник, назвавший Би-би-си вероятное имя "Владимира Ивановича", отметил, что после завершения активной фазы конфликта в Донбассе генерал Бурлака получил повышение, а также высшую госнаграду - звание Героя России.