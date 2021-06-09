Левитс: снятие ограничений только для вакцинированных - не дискриминация

В интервью президент выразил свое мнение о различиях в отношении к вакцинированным и невакцинированным людям, заявив, что это юридически оправданно, потому что каждый, кто хочет, имеет возможность пройти вакцинацию и, как и в других ситуациях, люди обязаны защитить не только себя, но и общество.

"Это социальная ответственность перед другими. Исключение составляют люди, которые не могут пройти вакцинацию по медицинским показаниям.

В отсутствие какого-либо другого существенного оправдания невакцинация - антисоциальна, поэтому ограничения оправданны",

- считает президент.

Он отметил, что вакцинация важна прежде всего для защиты своего здоровья и в то же время общественного здоровья, поэтому это долг не только перед собой, но и перед обществом.