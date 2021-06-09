Ср, 9.06.2021
В какой-то степени страстного артиста Козловского хочется даже пожалеть - он стал (осознанно или нет) автором "партийного заказа" - фильма, обреченного практически на уровне задумки, а тягаться на арене зрительского кино с полюбившимся всему миру монолитом от HBO было задачей заведомо практически невыполнимой. из обзора на фильм "Чернобыль"
из обзора на фильм "Чернобыль"
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Левитс: снятие ограничений только для вакцинированных - не дискриминация

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Снятие ограничений только для вакцинированных людей является законным и не представляет собой дискриминацию, потому что каждый обязан делать прививки и решение не делать этого считается антиобщественным поведением - это мнение, которое высказал президент Эгил Левитс в программе Viens pret vienu.

В интервью президент выразил свое мнение о различиях в отношении к вакцинированным и невакцинированным людям, заявив, что это юридически оправданно, потому что каждый, кто хочет, имеет возможность пройти вакцинацию и, как и в других ситуациях, люди обязаны защитить не только себя, но и общество.

"Это социальная ответственность перед другими. Исключение составляют люди, которые не могут пройти вакцинацию по медицинским показаниям.

В отсутствие какого-либо другого существенного оправдания невакцинация - антисоциальна, поэтому ограничения оправданны",

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- считает президент.

Он отметил, что вакцинация важна прежде всего для защиты своего здоровья и в то же время общественного здоровья, поэтому это долг не только перед собой, но и перед обществом.

"Мы так много говорили о том, что трудно представить, чтобы кто-то об этом не слышал", - добавил он, сравнив обязанность вакцинироваться с запретом на вождение в нетрезвом виде - в обоих случаях это необходимо для защиты себя и прежде всего - общества.

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