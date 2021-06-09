Температура воды в латвийских реках и озерах достигает +21 градуса

Утром в Венте, Лиелупе, Айвиексте и в большей части Даугавы температура воды колеблется около +20 градусов, в Гауе +16...+18 градусов. Более холодная вода в Даугаве может быть в Риге.

Вода в крупных озерах сегодня утром в основном прогрелась до +16...+19 градусов. На озере Алуксне температура воды во вторник поднялась до +23 градусов, а в среду утром упала до +21 градуса.

Самая холодная вода в море на латвийском побережье - на юге Курземе и севере Видземе, где ее температура местами не превышает +10 градусов. Самая теплая вода в Рижском заливе - на участке от Талсинского края до Саулкрастского, где температура местами достигает +20 градусов.

В реках по-прежнему наблюдается снижение уровня воды и водоросли.