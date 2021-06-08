Мировой рекорд! Жительница ЮАР родила сразу 10 детей
37-летняя жительница ЮАР Госиаме Тамара Ситхоле родила десять детей. Таким образом, женщина побила мировой рекорд, который был установлен в мае, сообщает Independent Online.
37-летняя жительница ЮАР Госиаме Тамара Ситхоле родила десять детей. Таким образом, женщина побила мировой рекорд, который был установлен в мае, сообщает Independent Online.
У Ситхоле уже есть двое близнецов - им по шесть лет.
Not one, or two, or three, not even four! But 10 bundles of joy.— Voice of the Cape (@VOCfm) June 8, 2021
A Gauteng woman has given birth to 10 babies, breaking the current Guinness World Record. Thirty-seven-year-old Gosiame Thamara Sithole gave birth to her decuplets at a Pretoria hospital last night. Doctors pic.twitter.com/BmKuVnwkly
На 29-й неделе беременности женщина родила семерых мальчиков и трех девочек с помощью кесарева сечения. Несколько месяцев младенцам придется побыть в инкубаторе, говорит Дини Мавела, профессор Университета медицинских наук Сефако Макгато. Согласно его словам, такие беременности бывают при лечении от бесплодия. Но Ситхоле заверила, что никакого лечения не проходила.
За месяц до рождения детей женщина призналась, что не могла поверить, когда на УЗИ медики обнаружили шесть эмбрионов, а после - еще два.
- сказала Ситхоле.
Ситхоле побила рекорд жительницы Мали Халимы Сиссе, которая в мае этого года с помощью кесарева сечения смогла родить пятерых девочек и четырех мальчиков.
В интервью изданию Pretoria News муж Ситхоле Тебохо Цотеци признался: "Я счастлив. Я полон эмоций!".