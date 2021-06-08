Мировой рекорд! Жительница ЮАР родила сразу 10 детей

У Ситхоле уже есть двое близнецов - им по шесть лет.

Not one, or two, or three, not even four! But 10 bundles of joy.



A Gauteng woman has given birth to 10 babies, breaking the current Guinness World Record. Thirty-seven-year-old Gosiame Thamara Sithole gave birth to her decuplets at a Pretoria hospital last night. Doctors pic.twitter.com/BmKuVnwkly — Voice of the Cape (@VOCfm) June 8, 2021

На 29-й неделе беременности женщина родила семерых мальчиков и трех девочек с помощью кесарева сечения. Несколько месяцев младенцам придется побыть в инкубаторе, говорит Дини Мавела, профессор Университета медицинских наук Сефако Макгато. Согласно его словам, такие беременности бывают при лечении от бесплодия. Но Ситхоле заверила, что никакого лечения не проходила.

За месяц до рождения детей женщина призналась, что не могла поверить, когда на УЗИ медики обнаружили шесть эмбрионов, а после - еще два.

"Я была уверена, что будет двойня или тройня, но не более того. Я не поверила, даже когда увидела снимки. Я осознала, что это правда, только со временем. Я не могла спать ночами",

- сказала Ситхоле.

Ситхоле побила рекорд жительницы Мали Халимы Сиссе, которая в мае этого года с помощью кесарева сечения смогла родить пятерых девочек и четырех мальчиков.