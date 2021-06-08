Ср, 9.06.2021
Пациенты уходят очень тяжело. В критическом состоянии они дышат стопроцентным кислородом, но все равно жалуются на нехватку дыхания. Но больше мы дать не можем. Больше стопроцентного кислорода у нас ничего нет Рихард Старинскис, резидент Даугавпилсской региональной больницы
Рихард Старинскис, резидент Даугавпилсской региональной больницы

Мировой рекорд! Жительница ЮАР родила сразу 10 детей

ФОТО: Shutterstock

37-летняя жительница ЮАР Госиаме Тамара Ситхоле родила десять детей. Таким образом, женщина побила мировой рекорд, который был установлен в мае, сообщает Independent Online.

У Ситхоле уже есть двое близнецов - им по шесть лет. 

На 29-й неделе беременности женщина родила семерых мальчиков и трех девочек с помощью кесарева сечения. Несколько месяцев младенцам придется побыть в инкубаторе, говорит Дини Мавела, профессор Университета медицинских наук Сефако Макгато. Согласно его словам, такие беременности бывают при лечении от бесплодия. Но Ситхоле заверила, что никакого лечения не проходила.

За месяц до рождения детей женщина призналась, что не могла поверить, когда на УЗИ медики обнаружили шесть эмбрионов, а после - еще два.

"Я была уверена, что будет двойня или тройня, но не более того. Я не поверила, даже когда увидела снимки. Я осознала, что это правда, только со временем. Я не могла спать ночами",

- сказала Ситхоле.

Ситхоле побила рекорд жительницы Мали Халимы Сиссе, которая в мае этого года с помощью кесарева сечения смогла родить пятерых девочек и четырех мальчиков.

В интервью изданию Pretoria News муж Ситхоле Тебохо Цотеци признался: "Я счастлив. Я полон эмоций!".

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