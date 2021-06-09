Европейский парламент дал зеленый свет цифровому сертификату ЕС на Covid-19

За правила нового сертификата, применимые к гражданам ЕС, в Европарламенте проголосовали 546 депутатов, против были 93 депутата, 51 воздержался. Правила для граждан третьих стран были одобрены 553 голосами при 91 против и 41 воздержавшемся.

Сертификат будет бесплатно выдаваться государственными учреждениями, и он будет доступен в бумажном или цифровом формате. В документе будет указано, что человек был привит от Covid-19, недавно получил отрицательный результат теста или переболел Covid-19. На практике это будут три разных сертификата. Они будут совместимы, и их можно будет проверить на всей территории ЕС.

Система начнет работать с 1 июля и будет действовать в течение 12 месяцев. Сертификат не будет условием для свободного передвижения и не будет считаться проездным документом.

По словам Крастиньша, во время законодательных переговоров депутаты Европарламента согласились с тем, что страны ЕС не будут вводить дополнительные ограничения на поездки для владельцев сертификатов, такие как карантин, самоизоляция или тестирование на Covid-19.

В свою очередь, если в стране принимаются дополнительные ограничения, о мерах необходимо за 48 часов уведомить другие государства-члены и Европейскую комиссию, а обществу сообщить о мерах за 24 часа до их введения.

Странам ЕС рекомендуется обеспечить доступность и невысокую стоимость тестирования на Covid-19. По запросу Европарламента ЕС выделил 100 миллионов евро из Инструмента экстренной поддержки, чтобы позволить государствам-членам закупить тесты и начать выдачу цифровых сертификатов тестов на Covid.

Все государства-члены ЕС должны будут признать сертификаты о вакцинации, выданные в другом государстве-члене для вакцин от Covid-19, разрешенных Европейским агентством лекарственных средств. Государства-члены должны будут решить, признают ли они также вакцины, разрешенные в соответствии с национальными процедурами авторизации, или вакцины, внесенные в список для использования в чрезвычайных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).