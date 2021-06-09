Ср, 9.06.2021
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из обзора на фильм "Чернобыль"

Госагентство занятости и Google предложат безработным освоить цифровые навыки

Иллюстративное фото ФОТО: Free-Photos/pixabay.com

Чтобы поддержать работников, которые потеряли или могут потерять работу в результате пандемии Covid-19, Государственное агентство занятости (NVA) и предприятие Google предложат зарегистрированным в NVA безработным, а также зарегистрированным лицам, ищущим работу, и тем, кто находится в группе риска потери работы, бесплатное онлайн-обучение цифровым навыкам, необходимым на рынке труда.

В этом году Google проведет обучение и профессиональную сертификацию 200 клиентов NVA по четырем программам:

  • Google IT,
  • UX-дизайн,
  • Анализ данных,
  • Управление проектами.

Ожидается, что принять участие в этом обучении смогут 100 клиентов Государственного агентства занятости, которые стали безработными или искали работу во время пандемии Covid-19 по состоянию на 1 марта 2020 года, а также 100 сотрудников, которые могут потерять работу из-за пандемии.

Директор NVA Эвита Симсоне отметила, что для того, чтобы найти работу или сохранить работу на сегодняшнем быстро меняющемся рынке труда, необходимо постоянно учиться и совершенствовать свои профессиональные знания и навыки. По ее словам, сейчас, когда многие люди потеряли работу из-за Covid-19, особенно важно предложить им современные возможности повышения конкурентоспособности за счет приобретения современных цифровых знаний и навыков, востребованных работодателями.

Обучение будет проходить на английском языке на международной образовательной онлайн-платформе Coursera. Более подробную информацию о программах обучения можно найти на сайте NVA.

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