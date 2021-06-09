Госагентство занятости и Google предложат безработным освоить цифровые навыки

В этом году Google проведет обучение и профессиональную сертификацию 200 клиентов NVA по четырем программам:
- Google IT,
- UX-дизайн,
- Анализ данных,
- Управление проектами.
Ожидается, что принять участие в этом обучении смогут 100 клиентов Государственного агентства занятости, которые стали безработными или искали работу во время пандемии Covid-19 по состоянию на 1 марта 2020 года, а также 100 сотрудников, которые могут потерять работу из-за пандемии.
Директор NVA Эвита Симсоне отметила, что для того, чтобы найти работу или сохранить работу на сегодняшнем быстро меняющемся рынке труда, необходимо постоянно учиться и совершенствовать свои профессиональные знания и навыки. По ее словам, сейчас, когда многие люди потеряли работу из-за Covid-19, особенно важно предложить им современные возможности повышения конкурентоспособности за счет приобретения современных цифровых знаний и навыков, востребованных работодателями.
Обучение будет проходить на английском языке на международной образовательной онлайн-платформе Coursera. Более подробную информацию о программах обучения можно найти на сайте NVA.