Госагентство занятости и Google предложат безработным освоить цифровые навыки

В этом году Google проведет обучение и профессиональную сертификацию 200 клиентов NVA по четырем программам:

Google IT,

UX-дизайн,

Анализ данных,

Управление проектами.

Ожидается, что принять участие в этом обучении смогут 100 клиентов Государственного агентства занятости, которые стали безработными или искали работу во время пандемии Covid-19 по состоянию на 1 марта 2020 года, а также 100 сотрудников, которые могут потерять работу из-за пандемии.

Директор NVA Эвита Симсоне отметила, что для того, чтобы найти работу или сохранить работу на сегодняшнем быстро меняющемся рынке труда, необходимо постоянно учиться и совершенствовать свои профессиональные знания и навыки. По ее словам, сейчас, когда многие люди потеряли работу из-за Covid-19, особенно важно предложить им современные возможности повышения конкурентоспособности за счет приобретения современных цифровых знаний и навыков, востребованных работодателями.