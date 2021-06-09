The Insider: Дмитрия Быкова могли отравить "Новичком" сотрудники ФСБ

По данным журналистов, на схожесть покушений на Дмитрия Быкова и Алексея Навального указывают сразу несколько обстоятельств. Судя по всему, за писателем, поддерживающим демократическое движение в России, в течение года перед отравлением велась слежка, в которой были задействованы предполагаемые сотрудники Второй службы ФСБ (она же: Служба по защите конституционного строя, призванная бороться с наиболее опасными экстремистами и террористами) Владимир Паняев и Валерий Сухарев (псевдоним: Николай Горохов), а также Иван Осипов из НИИ-2 ФСБ.

Данные регистрации на рейсы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, свидетельствуют о том, что в период с мая 2018 года по апрель 2019 года эти люди сопровождали Быкова как минимум в восьми поездках по России.

Когда и где отравили Дмитрия Быкова

Предположительно, отравление могло произойти в ходе поездки Быкова в Новосибирск в апреле 2019 года, где он должен был зачитывать текст "Тотального диктанта". По словам жены писателя Екатерины Кевхишвили, организаторы этого мероприятия очень настаивали на том, чтобы Быков прилетел в Новосибирск именно 13 апреля, и даже предложили оплатить ему авиабилеты бизнес-класса.

Организаторы "Тотального диктанта" выбрали и гостиницу для Быкова и его жены - отель Domina на улице Ленина. В этом месте расследования журналисты оговаривают, что именно в этом отеле в августе 2020 года должна была поселиться соратница Алексея Навального - глава отдела расследований ФБК Мария Певчих. Однако уже на пути к гостинице она заподозрила слежку, а после заселения, увидев, что ее номер имеет смежный балкон с соседним, Певчих тайком покинула отель.

Расследователи The Insider и Bellingcat предполагают, что отравители могли беспрепятственно проникнуть в номер Быкова, поскольку заранее знали, когда его там не будет (а именно: когда он будет зачитывать текст диктанта). Поскольку на всех этажах здания установлены камеры слежения, сложно представить себе, что злоумышленники могли проникнуть в номер писателя без содействия персонала отеля, отмечают журналисты.

"Новичок" на одежде?

Если предположить, что в случае Дмитрия Быкова, так же, как и при покушении на Алексея Навального, ядом был обработан некий предмет его одежды, можно сделать вывод, что на следующий день после выступления на "Тотальном диктанте" он надел не те вещи, которые обработали отравители. Ведь вплоть до утра 16 апреля писатель чувствовал себя хорошо. День 14 апреля он провел в Новосибирске, 15 апреля прилетел вместе с женой в Екатеринбург. Плохо стало Быкову лишь 16 апреля, когда он находился в аэропорту Екатеринбурга и готовился сесть на рейс в Уфу.

"Таким образом между моментом, когда Быков, проснувшись, оделся, и первыми симптомами прошло где-то 2,5 часа (примерно столько же прошло времени и в случае с отравлением Навального, чуть больше - около трех часов - в случае с первым отравлением Кара-Мурзы)", - констатируют расследователи The Insider.

Симптомы отравления Быкова и Навального

Симптомы отравления, которые начали проявляться у Быкова на борту самолета, очень напоминали случившееся с Навальным: он тяжело дышал, покрылся крупными каплями пота и в итоге лег на пол в проходе.

Уже находясь в скорой, Быков снял с себя футболку, и это, по мнению журналистов, могло спасти ему жизнь. Отдельно они отмечают тот факт, что, как и в случае с Навальным, власти пытались не допустить его транспортировки в Москву, где он мог бы пройти более тщательное обследование.

Осуществить доставку Быкова в столицу удалось лишь благодаря помощи главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова, не только организовавшего частный борт, но и задействовавшего свои связи, чтобы добиться отмены приказа о развороте самолета, направлявшегося за Быковым, на подлете к Уфе.