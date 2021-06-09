Суд по МН17: озвучены записи переговоров военных ДНР о передвижениях "Бука"

В суде проиграли записи переговоров главы разведки ДНР Сергея Дубинского с заместителем командира батальона "Восток" ДНР Александра Семенова, переговоры Дубинского и министра обороны ДНР Игоря Гиркина, а также многочисленные переговоры Дубинского со своими подчиненными в разведбате.

В разговоре за сутки до крушения "боинга" Дубинский отмечает, что положение ДНР на фронте тяжелое, его люди несут потери. "Если я успею утром получить "Бук" и отправить туда, это будет хорошо, если не успею, то жопа...".

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля 2014 года ЗРК "Бук", был доставлен к границе России с Украиной в месте, где ее контролировали представители ДНР. Затем комплекс пересек ее и был доставлен в Донецк.

За семь часов до катастрофы Дубинский и его подчиненный, отставной офицер военной разведки армии России Олег Пулатов, могли обсуждать отправку "Бука" из Донецка в сторону села Первомайское Донецкой области. Именно оттуда, по версии следователей JIT, была позже пущена ракета, которой сбили "боинг,"летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Дубинский: "Значит у меня такая просьба и информация. В Григоровке это все стадо поросят уползло на восток. Посмотрите, где там на восток.

Пулатов: А там некуда.

Дубинский: Есть там куда, есть, смотрите. Там есть под горочкой, они прямо около восточного соседа присели. Вся ихняя …[команда] сидит там. Пусть восточный сосед посмотрит и ...[ударит]. потому что в Григоровке осталось только 5-6 БМП.

Пулатов: Понял.

Дубинский: Слушай меня. Сейчас тебе "Крот" притянет "Бук-М" [в 2014 году позывной "Крот" носил еще один подозреваемый по делу - Леонид Харченко, глава разведывательного подразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР]

Дубинский: Надо поставить где-то в районе Первомайска его. "Бук-М"… И придут три танка "Востока" с охраной".

И Дубинский и Пулатов являются обвиняемыми по делу о крушении МН17, рассматриваемом в суде Нидерландов. Прокуратура считает, что они непосредственно причастны к транспортировке орудия, из которого был сбит "Боинг".

В еще одной обнародованной записи человек с голосом Дубинского в разговоре с человеком с голосом Пулатова обозначает роль, которую мог играть Леонид Харченко (он же "Крот") в транспортировке "Бука". Харченко также проходит обвиняемым по делу о крушении МН17.

Дубинский: Ты ждешь Леню. Леня сейчас ведет эту вот Б-М, ты понял, да?

Пулатов: Да

Дубинский: Бук-бук.

Пулатов: Я понял, да. Я с деревянными разбираюсь.