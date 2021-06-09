Суд в Москве признал структуры Навального экстремистскими

По словам адвокатов, проявлением экстремизма прокуратура считает и финансовую помощь тем, кто получил административные протоколы по итогам несанкционированных протестов. "Было выступление руководства организации, в котором обещали возместить расходы за участие в массовых акциях. Деньги на это и есть финансирование экстремистской деятельности" - приводят сотрудники "Команды 29" слова прокурора в здании Мосгорсуда.

Как сообщил Интерфаксу адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы ответчиков по иску, представители минюста и МВД в суде заявили, что полностью поддерживают позицию прокуратуры и считают, что ее иск о признании структур Навального экстремистскими должен быть удовлетворен в полном объеме.

"Незаконный вывод людей на несогласованные акции является проявлением экстремизма", - приводятся слова представителя МВД в телеграм-канале адвоката Павлова.

Чем это грозит сторонникам Навального?

Признание структур Навального экстремистскими потенциально ставит крест на планах участия в выборах любого уровня не только руководителей и сотрудников штабов, но и рядовых сторонников политика.

4 июня Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий избираться россиянам, причастным к деятельности организаций, признанных в России экстремистскими или террористическими. Причем причастностью может считаться как непосредственное участие в работе таких структур, так и поддержка в соцсетях.

Те, кто руководил работой организации в течение трех лет до ее признания экстремистской, по новому закону лишаются пассивного избирательного права на пять лет. Для рядовых сотрудников и граждан, которые в течение года до запрета помогали таким организациям, предусмотрено ограничение на участие в выборах на три года.

Закон подразумевает, что сотрудники и сторонники запрещенных судом организаций не смогут претендовать не только на депутатские мандаты в Госдуме, но и на губернаторские должности, а также места в региональных заксобраниях и даже муниципальных советах.

Под причастностью к деятельности попавшей в экстремистский список структуры закон подразумевает "непосредственную реализацию целей", из-за которых организация получила статус экстремистской.

Кроме того, противоправной теперь считается и "выражение поддержки" этим целям или конкретным мероприятиям, которые проводила организация. "Поддержкой" при этом могут считаться не только "высказывания в интернете", но и другие действия - финансовая, консультативная, имущественная и "иная" помощь".

Демонстрация символики организаций, признанных экстремистскими, отныне запрещена ФОТО: Reuters

Кто именно и в какие сроки должен обращаться в суд для установления причастности или непричастности желающего избираться кандидата к деятельности экстремистской организации, из текста законопроекта не ясно.

Авторы законопроекта - депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас - объясняют необходимость этих мер тем, что "терроризм и экстремизм представляют особую опасность для общества и государства". "Тема борьбы с этим безусловным злом чрезвычайно важная, причем не только для нашей страны", - говорится в пояснениях на сайте Госдумы.

Реакция Запада