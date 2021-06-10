Умерла сестра министра обороны России Сергея Шойгу Лариса

Лариса Шойгу родилась в 1953 году в Чадане, Республика Тыва. Окончила медицинский институт, работала врачом-психиатром, а после - в Министерстве здравоохранения республики, "Заслуженный врач России".

В 1998 году Лариса переехала в Москву, где работала в центральной поликлинике МЧС РФ. В конце 2007 года избралась в Госдуму от партии "Единая Россия". С тех пор она еще два раза переизбиралась. Занимала позицию заместителя председателя комитета по регламенту и организации работы Госдумы.