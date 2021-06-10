Чт, 10.06.2021
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Результаты выборов в нескольких муниципалитетах были оспорены

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Пока что Центральная избирательная комиссия (CVK) оспорила результаты муниципальных выборов в Юрмале, Олайнском , Саулкрастском и Краславском самоуправлениях, сообщила представитель CVK Лаура Захарова.

На выборах в Саулкрастский край было получено два заявления об оспаривании результатов, а от каждого о трех других самоуправлений - по одному.

Податели списков кандидатов, а также выдвинутые кандидаты вправе обжаловать решение муниципальной избирательной комиссии об утверждении результатов выборов в течение трех рабочих дней со дня его принятия CVK. Решение CVK должно быть принято в течение трех дней с момента получения заявок.

Решение CVK может быть обжаловано в суде в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Во всех 40 самоуправлениях, где проходили выборы, местные избирательные комиссии подтвердили результаты выборов. Однако в Елгавском и Сигулдском коаях результаты необходимо будет подтвердить еще раз, когда будет добавлен 21 немаркированных конвертов.

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