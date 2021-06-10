Результаты выборов в нескольких муниципалитетах были оспорены

На выборах в Саулкрастский край было получено два заявления об оспаривании результатов, а от каждого о трех других самоуправлений - по одному.

Податели списков кандидатов, а также выдвинутые кандидаты вправе обжаловать решение муниципальной избирательной комиссии об утверждении результатов выборов в течение трех рабочих дней со дня его принятия CVK. Решение CVK должно быть принято в течение трех дней с момента получения заявок.

Решение CVK может быть обжаловано в суде в течение трех рабочих дней со дня его принятия.