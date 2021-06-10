Сейм поддерживает более строгие требования безопасности на массовых мероприятиях

Поправки к Закону о безопасности общественных развлечений и праздничных мероприятий устанавливают, что мероприятие с высокой степенью риска - это массовое мероприятие, общее количество посетителей и участников которого превышает 5000 человек.

Также существует событие повышенного риска, если мероприятие проводится в приграничной зоне. Повышенному риску подвержены мероприятия, в которых принимают участие не менее 1000 человек из группы особой защиты. Кроме того, мероприятие с высокой степенью риска - это мероприятие, которое организатор считает мероприятием с высоким уровнем риска и для организации которого требуется разрешение.

Для целей этого закона группой особо охраняемых лиц являются дети, пожилые люди, лица с ограниченными физическими возможностями и лица с особыми потребностями.

Лимит на границе в 1000 человек установлен с учетом особого статуса приграничной зоны и повышенных рисков безопасности.

Чтобы усилить физическую безопасность посетителей и участников публичного мероприятия на мероприятиях с высокой степенью риска, поправки требуют от организатора мероприятия доказательства того, что лицо, ответственное за общественный порядок и безопасность, имеет не менее двух лет опыта в планировании или реализации. меры физической безопасности.

Поправки также предусматривают подготовку и согласование плана безопасности на случай повышенного риска. Такой план должен быть подготовлен организатором мероприятия.