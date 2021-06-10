Начиная с 2009 года Адамсонс получил более 88 тысяч евро российской пенсии

Архивы LETA показывают, что Адамсонс отказался от пенсии в России в начале 1990-х годов, но, поскольку «Министерство обороны ничего не сделало для улучшения положения офицеров», он позже передумал и потребовал, чтобы Россия выплатила пенсию, которую он накопил с тех пор. 1992 г.

С 2009 по 2020 год Адамсон получил пенсию из России в размере 88 349 евро. За этот период выросла пенсия. Если, например, в 2009 году Адамсон задекларировал 4371 евро в качестве полученной российской пенсии, то в прошлом году - 8400 евро.

Контекст

Как сообщалось ранее, Сейм сегодня выдал для ареста депутата Яниса Адамсонса ("Согласие") по подозрению в шпионаже в пользу России.

Доказательства и суть обвинения

Председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис заявил агентству LЕТА, что в деле Адамсонса есть серьезные доказательства, свидетельствующие об обоснованности подозрений в шпионаже в пользу России. Кучинскис как глава комиссии по национальной безопасности был проинформирован об этом деле незадолго до вынесения решения по нему в Сейме.

По словам Кучинскиса, более подробную информацию должна предоставить Служба государственной безопасности (VDD) в соответствии с ее компетенцией.

Председатель комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Янина Курсите-Пакуле сообщила, что из запроса следует, что Адамсонсу могут быть инкриминированы преступления по ст. 85 Уголовного закона - шпионаж, то есть незаконный сбор не подлежащей разглашению информации с целью ее передачи или передача другому государству либо иностранной организации напрямую или через посредника, либо незаконный сбор или передача иной информации службе разведки другого государства - по ее заданию, напрямую или через другое лицо.

Курсите-Пакуле ранее сообщила агентству LЕТА, что представленные на заседании комиссии доказательства не вызывают возражений или комментариев, как это было в других случаях, когда принималось решение о выдаче депутатов.

Ранее Генпрокуратура обратилась в парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса. По неофициальным данным, имеющимся в распоряжении агентства LЕТА, запрос связан с подозрениями в шпионаже в пользу России.

Для рассмотрения запроса сегодня утром было созвано закрытое заседание комиссии по мандатам, этике и заявлениям, а в 9:00 - заседание президиума, который рассмотрел включение этого вопроса в повестку дня заседания Сейма.

В разговоре с LTV Адамсонс опроверг передачу информации, заявив, что единственной передачей были интервью.