ФБК опубликовал расследование, в котором называет имя возможного участника покушения на Навального

В этом выпуске:

Команда Навального опубликовала расследование, в котором называет имя еще одного возможного участника покушения на политика. Это сотрудник ФСБ Валерий Сухарев.

В УЕФА решили, что сборная Украины по футболу не может выступать на чемпионате Европы в форме с надписью "Героям Слава". Ранее из-за украинской формы в УЕФА пожаловалась Россия. Какой будет реакция Киева?

В России растет число новых случаев коронавируса. Официально, за последние сутки в стране – более 11 тысяч новых заболевших, почти половина из них – в Москве.

Команда Навального опубликовала расследование, в котором называет имя еще одного возможного участника покушения на политика

Директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову и юристу фонда Вячеславу Гимади в ноябре прошлого года удалось попасть в архив омской больницы скорой медицинской помощи №1 и получить все копии медицинских документов политика Алексея Навального. Через месяц главврач больницы официально передал им документы, но эта медкарта была "отредактирована, исправлена, и из нее пропали ключевые документы", говорится в расследовании фонда.

"В версии, которую нам выдали официально, не хватает одного очень важного документа, – указано в материале. – Это биохимический анализ крови Навального из НИИ Склифосовского.

Омские жулики просто выкинули его, спрятали от нас, как будто его никогда не было. А он был, и в нем зафиксировано критическое снижение уровня холинэстеразы. Что вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, подтверждает диагноз отравления ингибиторами холинэстеразы в 100% случаев".

Фонд борьбы с коррупцией указывает, что российские власти с самого начала знали, что Навального отравили. Все необходимые анализы были проведены. "Факт и результаты этих анализов были скрыты, и нам в лицо врали и продолжают врать что-то про обмен веществ, – говорится в материале. – Они заметают следы преступления. Пропали или были похищены записи с камер видеонаблюдения из гостиницы, одежда Навального со следами "Новичка". Были сфальсифицированы медицинские документы. Расследования в России просто не было. Ни формально, ни по сути. Вместо этого все усилия были брошены на то, что сбить нас всех с толку, выдумав иностранный заговор".

Все подробности - в новом выпуске!