ФБК опубликовал расследование, в котором называет имя возможного участника покушения на Навального
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Команда Навального опубликовала расследование, в котором называет имя еще одного возможного участника покушения на политика
Директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову и юристу фонда Вячеславу Гимади в ноябре прошлого года удалось попасть в архив омской больницы скорой медицинской помощи №1 и получить все копии медицинских документов политика Алексея Навального. Через месяц главврач больницы официально передал им документы, но эта медкарта была "отредактирована, исправлена, и из нее пропали ключевые документы", говорится в расследовании фонда.
Омские жулики просто выкинули его, спрятали от нас, как будто его никогда не было. А он был, и в нем зафиксировано критическое снижение уровня холинэстеразы. Что вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, подтверждает диагноз отравления ингибиторами холинэстеразы в 100% случаев".
Фонд борьбы с коррупцией указывает, что российские власти с самого начала знали, что Навального отравили. Все необходимые анализы были проведены. "Факт и результаты этих анализов были скрыты, и нам в лицо врали и продолжают врать что-то про обмен веществ, – говорится в материале. – Они заметают следы преступления. Пропали или были похищены записи с камер видеонаблюдения из гостиницы, одежда Навального со следами "Новичка". Были сфальсифицированы медицинские документы. Расследования в России просто не было. Ни формально, ни по сути. Вместо этого все усилия были брошены на то, что сбить нас всех с толку, выдумав иностранный заговор".
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