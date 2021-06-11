Перекресток Шарлотес и Валдемара: маркировка нарисована, но проблемы продолжаются

Паул Тимротс, ведущий программы Zebra, вспоминает, что раньше это был

"большой, широкий, неровный перекресток, похожий на перекресток улиц Авоту, Асару и Лиенес, где водители едут во всех направлениях и нет никаких знаков".

Теперь здесь нарисованы линии, и по ним можно понять, что нужно свернуть со второстепенной улицы перпендикулярно улице Валдемара, убедиться, что никто не приближается, и тогда можно поворачивать.

Видео: Сюжет программы Zebra (на латышском языке)

То же самое и при движении по улице Валдемара - по линиям видно, что нужно въехать на перекресток, повернуть перпендикулярно, и только после этого можно его пересечь.

Раньше водители ездили здесь наугад, поэтому обновление можно рассматривать как полезное для повышения безопасности дорожного движения.

Ведущий Zebra указывает, что опасность здесь вызвана существенной разницей в скорости, потому что водители, которые едут через нарисованные линии, движутся гораздо быстрее, чем те, кто следит за знаками на дороге.

ФОТО: скриншот программы Zebra