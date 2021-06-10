Хотите забеременеть - не пейте спиртного, советуют ученые

А во второй половине цикла, перед месячными, даже три бокала за неделю могут снизить вероятность зачать почти наполовину, считают ученые.

Тот факт, что алкоголь нежелателен во время беременности, широко известен, однако его употребление во время попыток зачать изучено меньше.

Врачи во многих странах в принципе не советуют спиртное как женщинам, так и мужчинам, активно пытающимся завести детей. Однако вопреки этим рекомендациям бытует убеждение, что несколько бокалов на определенной стадии менструального цикла не скажутся на попытке зачатия для женщины.

Так, минздрав США несколько лет назад публиковал данные о том, что трое из четырех американок, желающих как можно скорее забеременеть, не отказываются от алкоголя.

В своем новом исследовании ученые из Луисвиллского университета в штате Кентуки решили посмотреть, как на шансы зачатия у женщин влияет употребление алкоголя в разных количествах на разных стадиях одного менструального цикла.

Для исследования, которое опубликовал авторитетный журнал Human Reproduction, они воспользовались данными о женщинах-офисных работниках, собранными нью-йоркским медицинским центром Маунт-Синай за 1990-1994 годы.

Женщины в возрасте от 19 лет до 41 года фиксировали количество выпитого ими алкоголя на протяжении максимум 19 менструальных циклов и регулярно проверялись на беременность.

Принимая во внимание другие факторы, потенциально влияющие на фертильность, для нынешней работы ученых из Кентуки были использованы данные 413 участниц наблюдений Маунт-Синай.

"Мы обнаружили, что употребление большого количества алкоголя на любой стадии менструального цикла в значительной мере ассоциировалось со снижением вероятности зачатия по сравнению с шансами тех, кто не употреблял алкоголь вообще", - объяснила доцент Кира Тэйлор, возглавлявшая новое исследование.

А на той стадии цикла, которая предшествует месячным, даже умеренное употребление спиртного указало на резкое снижение вероятности забеременеть, подчеркнула специалист.

Под большим количеством алкоголя подразумевались более шести порций в неделю, равноценных 0,33 л пива, 148 мл вина или 44 мл крепких спиртных напитков. Умеренным количеством считались от трех до шести таких порций в неделю, а очень высоким - от четырех в день.

"Во время лютеиновой фазы - последних двух недель менструального цикла перед началом кровотечения - не только высокое, но и умеренное употребление алкоголя было в значительной мере связано со снижением шансов зачатия", - говорит Тэйлор. Шансы по сравнению с непьющими женщинами были на 44% ниже.

Во время овуляции - обычно в районе 14-го дня цикла - употребление большого количества алкоголя оказалось связано со снижением шансов зачать на 61% по сравнению с непьющими.

При этом ученые подчеркивают, что хотя результаты их исследования ясно указывают на связь между попытками зачать и употреблением алкоголя в даже в умеренных количествах, в нем участвовали всего несколько сотен женщин.