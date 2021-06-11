В Елгаве в результате неудачной "парковки" погиб пенсионер
В четверг, 10 июня, в ДТП в Елгаве пострадал пенсионер, который позже скончалась в больнице, говорит представитель полиции (VP) Даце Калниня.
В четверг, 10 июня, в ДТП в Елгаве пострадал пенсионер, который позже скончалась в больнице, говорит представитель полиции (VP) Даце Калниня.
В Елгаве, на улице Паста, мужчина ехал задним ходом на Opel Zafira, потому что хотел припарковать его на обочине улицы. Во время маневра водитель не заметил мужчину, который решил перейти улицу и наехал на 85-летнего пенсионера.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил увечья и был доставлен в больницу. Примерно через три часа мужчина скончался.
Полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия, а также назначила экспертизу для установления точной причины смерти. Известно, что водитель находился за рулем в трезвом виде. В целях выяснения точных обстоятельств произошедшего расследование по уголовному делу продолжается.
VP обращает внимание на то, что статистика дорожного движения вызывает большое беспокойство. За первые пять месяцев этого года в зоне обслуживания Елгавского отделения было зарегистрировано 18 случаев ДТП, в которых пострадали уязвимые участники дорожного движения - три пешехода, четыре мотоциклиста, один из которых получил серьезные травмы, девять велосипедистов и двое водители мопедов.