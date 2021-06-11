Еще один район Афганистана перешел под контроль талибов

В четверг талибы захватили район Ишкамыш в провинции Тахара, который имеет стратегическое значение как для талибов, так и для правительства.

По словам местных властей, афганские силы безопасности были вынуждены отступить на несколько часов после ожесточенного боя из-за нехватки боеприпасов и поддержки со стороны авиации.

Несколько сотрудников силовых структур были убиты и ранены в результате столкновений, но точное число жертв неизвестно.

Официальные лица заявили, что с четверга талибы также атакуют район Банги в провинции Тахара.

С тех пор, как 1 мая США и другие страны НАТО начали вывод войск из Афганистана, талибы захватили контроль как минимум над 15 районами.

В Афганистане 34 провинции и около 400 районов.

Согласно отчету ООН, в прошлом году талибам удалось взять под свой контроль пять районов, четыре из которых были возвращены правительственными войсками в течение нескольких дней.