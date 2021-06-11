Сб, 12.06.2021
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Анда Рожукалне, профессор Рижского университета Страдиня
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В Махачкале чеченские силовики похитили дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  •  В Махачкале чеченские силовики похитили дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова. За несколько дней до этого девушка, была вынуждена уехать из Чечни из-за побоев.
  •  Евросоюз введет санкции против 7 белорусских организаций и 71 гражданина страны: это ответ на инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и арестом блогера Романа Протасевича. Как новые санкции отразятся на Лукашенко и его окружении?
  •  В России продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В Санкт-Петербурге вводят новые ограничения накануне Чемпионата Европы по футболу

В Махачкале чеченские силовики похитили дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова

Чеченские силовики забрали из квартиры-убежища в Дагестане одну из девушек – Халиму Тарамову. Об этом сообщают Кавказ.Реалии. Журналисты отмечают, что она является дочерью Аюба Тарамова, директора ТРЦ "Гранд парк" в Грозном и одного из приближенных главы республики Рамзана Кадырова.

Правозащитница и журналистка Светлана Анохина опасается, что в Чечне девушку ждет убийство по мотивам чести. Тарамова накануне сбежала из дома и записала видеообращение, где просила не объявлять ее в розыск. В "Российской ЛГБТ-сети" "Медиазоне" сообщили, что она ушла из дома из-за насилия, связанного с ее сексуальной ориентацией. По словам Тарамовой, она покинула родных добровольно, спасаясь от регулярных побоев и угроз.

Вместе с Тарамовой чеченские силовики увезли и ее подругу Анну Манылову, которая находилась вместе с ней в убежище. Об этом правозащитникам стало известно после доставления всех задержанных из шелтера в ОВД Махачкалы. Как сообщает "ЛГБТ-сеть", накануне неизвестные писали друзьям Маныловой и обвиняли ее в похищении Тарамовой, угрожая статьей УК РФ.

Позже "Российская ЛГБТ-сеть" сообщила "Новой газете", что Манылову освободили по дороге и с ней удалось выйти на связь. При этом местонахождение Тарамовой по-прежнему неизвестно.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
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