Российский военный опубликовал кадры встречи с итальянским истребителем в небе Эстонии

На видео видно, как у северного побережья Эстонии два истребителя F-35 подлетают к транспортному самолету ВВС России, который сопровождает одним истребитель Су-30СМ. От транспортного самолета видно только одно крыло, вероятно, это транспортный самолет Ан-12.

На видео слышно, как на борту российского военного самолета кто-то говорит: "Вон второй!", и в кадре появляется итальянский F-35.

Сопровождавший транспортный самолет истребитель Су-30СМ резко повернул налево и пролетел мимо итальянского истребителя. На видео видно острова и полуостров Пакри. Российские военные самолеты летели над Финским заливом на запад вдоль побережья Эстонии, вероятно, из Ленинградской области в Калининградскую область.

Ролик опубликовал военнослужащий ВВС РФ, чье имя в Instagram указано как "Иван Иванов", а аккаунт - fighter_bomber_.

Итальянские истребители F-35A Lightning II начали миссию по обеспечению воздушной безопасности в Эмари 3 мая, заменив немецкие военно-воздушные силы, охранявшие воздушное пространство Балтии на истребителях Eurofighter Typhoon с конца августа прошлого года. Это первый раз, когда в обеспечении воздушной безопасности Балтии участвуют истребители, использующие стелс-технологии.