На улице Кайвас установлен новый дорожный знак, который необходимо соблюдать, но его не видно

Недавно здесь появились и соответствующие дорожные знаки, но не все водители замечают их вовремя, что приводит к запутанным и даже опасным ситуациям. Определенное влияние имеет и привычка автомобилистов, а также различия в интенсивности движения, потому что по улице Дзелзавас ехать особо некуда, а улица Кайвас проходит параллельно магистрали Юглас.

С одной стороны вроде стало безопаснее, но осталась одна мелочь. Для снижения скорости движения перед перекрестком на улице Кайвас установлен дорожный знак 30 км/ч. Но в нем по-прежнему нет смысла, потому что он настолько глубоко в кустах, что его невозможно заметить, даже стоя рядом с ним. Ведущий передачи Zebra Паулс Тимротс отмечает, что с одной стороны дороги один из знаков элегантно "спрятался" за деревьями и практически не виден.