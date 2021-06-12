Экс-президент Колумбии Сантос извинился за убийства армией мирных жителей

"Я прошу прощения из глубин своей души у всех матерей и семей, ставших жертвами этого ужаса", - заявил он.

Военнослужащие расправлялись с гражданскими лицами, а после выдавали их за убитых бойцов повстанческих формирований с целью выполнить план по числу уничтоженных противников и получить вознаграждение, объяснил Сантос, с 2006 по 2009 годы возглавлявший министерство национальной обороны. Он объяснил, что Альваро Урибе Велес, в те годы занимавший пост президента, "не желал" сменить стратегию в отношении леворадикальной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC).

Конец гражданской войны и Нобелевская премия мира для Сантоса