Паромы Tallink в июне станут плавучими центрами вакцинации

Вакцинация предлагается лицам не моложе 18 лет с эстонским личным идентификационным кодом на следующих отправлениях в направлении Хельсинки-Таллинн:

• Четверг, 17 июня 2021 г. – в 19:30 и 22:30 с отправлениями из Хельсинки.

• Пятница, 18 июня 2021 г. – 10:30, 13:30, 16:30, 19:30 и 22:30 с отправлениями из Хельсинки.

Департамент здравоохранения Эстонской Республики дал необходимое согласование Tallink и Confido на проведение вакцинации на судах; также суда соответствуют всем требованиям, предъявляемым к центрам вакцинации. Для проведения вакцинации, на судах выделены специальные зоны как для необходимой регистрации, так и для проведения инъекций, а также созданы зоны ожидания для 15-минутного наблюдения за вакцинированными лицами.

"В последние месяцы Tallink искал и предлагал властям наших стран решения, которые позволили бы нам как можно скорее внести свой вклад в улучшение вирусной ситуации и скорее восстановить свободное передвижение между странами. Уже в течение некоторого времени мы обсуждали вопрос о возможности вакцинации на борту судов с представителями властей, пытаясь охватить круг людей, которым было бы сложно пройти вакцинацию по причинам, связанным с работой. Поэтому я рад, что мы сможем внести свой вклад в процесс вакцинации в Эстонии в июне месяце", – прокомментировал проведение вакцинации на судах председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

По словам главы рабочей группы по вакцинации Covid-19 Марека Сеэра, целью проекта является предоставление услуг вакцинации в более удобных местах, находящихся как можно ближе к людям и, по мере увеличения поставок вакцин, расширение спектра предоставляемых возможностей. "Таким образом, помимо вакцинации в центрах вакцинации, на рабочих местах и в домах для людей с ограниченными возможностями, вакцины можно также вводить и во время трудовой миграции".

"С добавлением вакцин появляется еще больше возможностей, – сказал Сеэр. – Сейчас лучшее время для вакцинации, чтобы получить наиболее эффективную защиту в осенний сезон вирусов и третьей волны пандемии".