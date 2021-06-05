За что Зеленский Байдена раскритиковал
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
Президент Украины выразил недоумение по поводу позиции американского коллеги по "Северному потоку-2", сравнив Байдена легендой баскетбола: "Я верю все же, что Байден – [Майкл] Джордан в политике. Я думаю, что он еще не забросил свой последний трехочковый".
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Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.