За что Зеленский Байдена раскритиковал

Президент Украины выразил недоумение по поводу позиции американского коллеги по "Северному потоку-2", сравнив Байдена легендой баскетбола: "Я верю все же, что Байден – [Майкл] Джордан в политике. Я думаю, что он еще не забросил свой последний трехочковый".