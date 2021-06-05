Вс, 13.06.2021
За время моего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, атакам разного калибра и жестокости, ничего из этого меня не удивляет. Владимир Путинр
Владимир Путинр

За что Зеленский Байдена раскритиковал

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

Президент Украины выразил недоумение по поводу позиции американского коллеги по "Северному потоку-2", сравнив Байдена легендой баскетбола: "Я верю все же, что Байден – [Майкл] Джордан в политике. Я думаю, что он еще не забросил свой последний трехочковый".

Все подробности - в новом выпуске!

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

 
НАВЕРХ
Back