Президент Латвии отправится с визитом в Бельгию

Она сообщила, что во время саммита НАТО запланировано заседание Североатлантического совета в формате глав государств и правительств. В ходе саммита Левитс проведет двусторонние встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
15 июня президент встретится с королем Бельгии Филиппом. После аудиенции у короля президент посетит бельгийскую авиабазу Kleine Brogel, где обратится к пилотам бельгийских ВВС, поблагодарив за неоднократное участие в воздушном патрулировании стран Балтии, а также осмотрит оборудование авиабазы.
В ходе рабочего визита президент даст интервью газете Politico Europe.