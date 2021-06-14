Пн, 14.06.2021
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Том Лусис

Президент Латвии отправится с визитом в Бельгию

Эгил Левитс ФОТО: ILMARS ZNOTINS / AFP

Сегодня президент Эгил Левитс посетит Бельгию, где он примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, а также встретится с высокопоставленными бельгийскими официальными лицами, сообщила LЕТА руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане.

Она сообщила, что во время саммита НАТО запланировано заседание Североатлантического совета в формате глав государств и правительств. В ходе саммита Левитс проведет двусторонние встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

15 июня президент встретится с королем Бельгии Филиппом. После аудиенции у короля президент посетит бельгийскую авиабазу Kleine Brogel, где обратится к пилотам бельгийских ВВС, поблагодарив за неоднократное участие в воздушном патрулировании стран Балтии, а также осмотрит оборудование авиабазы.

В ходе рабочего визита президент даст интервью газете Politico Europe.

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