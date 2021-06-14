Президент Латвии отправится с визитом в Бельгию

Она сообщила, что во время саммита НАТО запланировано заседание Североатлантического совета в формате глав государств и правительств. В ходе саммита Левитс проведет двусторонние встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.