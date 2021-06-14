Пн, 14.06.2021
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Том Лусис

Вузам неясно, как будет работать новый закон

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Поправки к закону о высших учебных заведениях, которые предусматривают новую типологию вузов и изменение модели управления - введение советов, наконец приняты Сеймом в трех чтениях, и планируется, что они вступят в силу 16 августа, пишет Dienа.

Это означает, что учредитель высшего учебного заведения будет иметь право определять, к какой группе будет принадлежать этот вуз, с учетом определенных критериев: будет ли это

  • научный университет,
  • научно-прикладной университет,
  • университет прикладных наук
  • или университет искусств и культуры.

Каждый тип вузов будет иметь разное количество членов совета, которых выберет ответственное министерство.

Работники высшего образования обеспокоены тем, как это будет происходить на практике и какие люди будут в дальнейшем решать вопросы университетских бюджетов и стратегии. Хотя министр образования и науки Анита Муйжниеце утверждает, что не будет никакой политизации, опасения по поводу рычагов влияния сохраняются.

Янис Гревиньш, директор Рижской бизнес-школы Рижского технического университета (RTU) и член совета директоров Европейского института инноваций и технологий, отмечает, что в его вузе совет существует уже пятнадцать лет и каждые пять-семь лет оценивает, какие люди нужны вузу в следующий период планирования.

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