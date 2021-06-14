Вузам неясно, как будет работать новый закон

Это означает, что учредитель высшего учебного заведения будет иметь право определять, к какой группе будет принадлежать этот вуз, с учетом определенных критериев: будет ли это
- научный университет,
- научно-прикладной университет,
- университет прикладных наук
- или университет искусств и культуры.
Каждый тип вузов будет иметь разное количество членов совета, которых выберет ответственное министерство.
Работники высшего образования обеспокоены тем, как это будет происходить на практике и какие люди будут в дальнейшем решать вопросы университетских бюджетов и стратегии. Хотя министр образования и науки Анита Муйжниеце утверждает, что не будет никакой политизации, опасения по поводу рычагов влияния сохраняются.
Янис Гревиньш, директор Рижской бизнес-школы Рижского технического университета (RTU) и член совета директоров Европейского института инноваций и технологий, отмечает, что в его вузе совет существует уже пятнадцать лет и каждые пять-семь лет оценивает, какие люди нужны вузу в следующий период планирования.