Вузам неясно, как будет работать новый закон

Это означает, что учредитель высшего учебного заведения будет иметь право определять, к какой группе будет принадлежать этот вуз, с учетом определенных критериев: будет ли это

научный университет,

научно-прикладной университет,

университет прикладных наук

или университет искусств и культуры.

Каждый тип вузов будет иметь разное количество членов совета, которых выберет ответственное министерство.

Работники высшего образования обеспокоены тем, как это будет происходить на практике и какие люди будут в дальнейшем решать вопросы университетских бюджетов и стратегии. Хотя министр образования и науки Анита Муйжниеце утверждает, что не будет никакой политизации, опасения по поводу рычагов влияния сохраняются.