Очередной эксперимент с велодорожками в Риге: как изменилась улица Бруниниеку?

Столбики, линии, блоки с отражающими элементами на земле и широкие участки ярко-синего цвета - это реальность на улице, которая в прошлом году была довольно ухабистой и с весьма грубой горизонтальной разметкой.

Улица сегодня значительно отличается от той, какой она была в 2020 году или еще месяц назад, и, естественно, во многих отношениях вызывает удивление. У некоторых оно положительное, другие же выражают недоумение и называют улицу Бруниниеку местом в Риге, где проводился еще один эксперимент и которое лучше избегать.

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Между тем проектировщики отмечают, что этот район, где пересекаются улицы Бруниниеку и Сколас, находится на ежедневном маршруте многих уязвимых участников дорожного движения, поэтому самые современные велосипедные дорожки в столице значительно повысили их безопасность. Светло-синий дизайн полос хорошо виден при любых погодных условиях, даже зимой, поэтому велосипедные дорожки выгодны не только велосипедистам, но и пешеходам, потому что автомобили и автобусы останавливаются перед пешеходным переходом.

Кроме того, был приподнят перекресток улиц Сколас и Бруниниеку. Это заставляет автомобилистов замедляться и является еще одним фактором общей безопасности.

ФОТО: скриншот/900 sekundes

Новое решение использовали и на остановках общественного транспорта. Оно было разработано в Вене и предусматривает, что троллейбус больше не будет пересекать велосипедную дорожку. Вместо этого пассажиры отныне будут заходить в транспорт с возвышенности на велосипедной дорожке, перед которой велосипедистам придется уступить дорогу, поэтому надо снизить скорость или остановиться. Водители также больше не смогут обгонять автобус до перекрестка, так как он будет останавливаться, не выезжая с проезжей части.

ФОТО: скриншот/900 sekundes

Представитель Департамента дорожного движения Рижской думы Лелде Рудзика призывает участников дорожного движения к взаимопониманию, потому что впервые на улице Бруниниеку тестируются беспрецедентные для Риги решения: "Есть интересные вещи, которых больше нигде в Риге нет. Это первая улица, на которой мы смотрим, как работает эта инфраструктура".