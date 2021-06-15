Общепит в помещениях, аттракционы - на улице. Вступают в силу новые послабления ограничений

Услуги общепита в помещениях доступны для посетителей с сертификатом Covid-19
Разрешены развлекательные мероприятия и аттракционы на свежем воздухе
Привитые и переболевшие могут собираться на частных мероприятиях до 20 человек
С сегодняшнего дня можно проводить культурные мероприятия двух типов
Можно проводить спортивные тренировки в помещениях
С сегодняшнего дня, 15 июня, в Латвии действуют новые послабления в ограничениях для сдерживания заболеваемости Covid-19. Рассказываем, какие именно изменения вступают в силу.
Предприятия общепита могут обслуживать в помещениях посетителей с цифровым сертификатом Covid-19
С сегодняшнего дня предприятия общепита могут обслуживать в помещениях посетителей с действительным цифровым сертификатом Covid-19. Это предусматривают разработанные Министерством экономики поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности в условиях пандемии Covid-19, которые на прошлой неделе утвердило правительство.
Предприятия общественного питания могут обслуживать на месте людей, привитых от Covid-19, переболевших коронавирусом или имеющих подтверждение, что в течение последних 48 часов они сделали тест на Covid-19 и он отрицательный, имеющих негативный тест на антигены к SARS-CoV-2, сделанный в течение шести часов, а также находящихся с этими лицами детей.
Предприятия общепита могут обслуживать клиентов в помещениях с соблюдением строгих эпидемиологических требований:
за одним столиком могут находиться до четырех человек, не считая детей, из двух домохозяйств;
в целом за одним столиком могут находиться не более десяти человек;
в помещениях ресторанов и кафе необходимо обеспечить расстояние не менее двух метров между столиками;
после каждого использования столы необходимо дезинфицировать;
в помещениях должна быть обеспечена вентиляция или регулярное проветривание;
каждому посетителю будет выдаваться индивидуальный набор столовых приборов и посуды;
в помещениях кафе и ресторанов посетители должны быть в масках, за исключением времени, когда они находятся за столиком;
предприятия общепита могут работать в помещениях с 6:00 до 24:00, а после 24:00 выдавать еду только навынос.
С сегодняшнего дня разрешены развлекательные мероприятия и аттракционы на свежем воздухе
С сегодняшнего дня в Латвии также разрешены развлекательные мероприятия и аттракционы на свежем воздухе. Соответствующее предложение Минэкономики на прошлой неделе одобрил Кабинет министров.
Поправки к правилам "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" предусматривают разрешить оказание индивидуальных развлекательных услуг, например, аттракционов и каруселей, чтобы сделать их доступными для детей всех возрастов.
Также разрешено предоставление индивидуальных хозяйственных услуг, связанных с аттракционами на свежем воздухе, включая аквапарки, развлекательные центры, парки батутов, при условии соблюдения требований эпидемиологической безопасности:
предоставлять эти услуги можно с 6:00 до 22:00;
посетители и персонал в местах с интенсивным потоком людей должны носить защитные маски, за исключением детей в возрасте до семи лет;
оборудование в местах развлечений необходимо дезинфицировать до и после использования;
на одного человека в местах развлечения должно быть обеспечено не менее 20 кв. м площади.
Привитые и переболевшие Covid-19 могут собираться на частных мероприятиях до 20 человек без ограничения числа домохозяйств
С сегодняшнего дня вакцинированные и переболевшие Covid-19 люди смогут собираться на частных мероприятиях численностью до 20 человек без ограничения числа домохозяйств, сообщил ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Вакцинированные и переболевшие Covid-19 смогут собираться на частные мероприятия на открытом воздухе и в помещениях. На мероприятиях, где собираются вакцинированные или переболевшие, меры безопасности могут не соблюдаться, например, можно не надевать маски и не соблюдать дистанцию 2 метра.
Люди без ковид-сертификата по-прежнему смогут собираться на частные мероприятия численностью до 10 человек из двух семей. Также они могут собираться на частных мероприятиях до 20 человек на открытом воздухе без ограничения количества домохозяйств.
С сегодняшнего дня можно проводить культурные мероприятия двух типов
С сегодняшнего дня организаторы мероприятий могут проводить культурные мероприятия двух типов, сообщила ранее госсекретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.
Организатор мероприятия должен четко разъяснить посетителям его тип при покупке билетов.
Первый тип - это мероприятия с облегченными мерами безопасности, которые могут посещать только вакцинированные от Covid-19 и переболевшие коронавирусом. От них потребуется предъявить действующий ковид-сертификат. Вакцинированными или переболевшими должны быть и организаторы мероприятия, в противном случае они не смогут находиться в одном помещении с посетителями. В музеях эти люди могут совершать групповые экскурсии с гидом без масок и двухметровой дистанции. Количество участников в такой группе не ограничено.
В свою очередь в культурных мероприятиях второго типа могут также участвовать люди с отрицательным тестом на Covid-19 и дети младше 12 лет. Организаторы мероприятия должны быть привиты от Covid-19, с перенесенным заболеванием или иметь отрицательный тест, который сделан перед мероприятием. На таких мероприятиях и посетители, и персонал должны обязательно носить маски, соблюдать дистанцию, а зрители должны сидеть на персональных местах.
Состоявшиеся в конце прошлой недели пилотные проекты по безопасному посещению культурных мероприятий в Валмиерском театре, кинотеатре Kino Citadele и Hanzas perons Вилсоне оценила как успешные. Она подчеркнула, что посетители мероприятий вели себя очень ответственно и сотрудничали с организаторами, чтобы выполнить все требования.
Библиотеки, музеи, архивы и другие культурные учреждения можно посещать в соответствии мерами эпидемиологической безопасности, то есть индивидуально или с семьей, соблюдая дистанцию 2 метра и в масках.
C сегодняшнего дня можно проводить спортивные тренировки в помещениях
С сегодняшнего дня в помещениях можно проводить спортивные тренировки для людей, у которых имеется сертификат о вакцинации от Covid-19, перенесенном заболевании или отрицательном тесте, постановило ранее правительство.
Тренировки в помещениях с соблюдением мер эпидемиологической безопасности можно будет проводить и индивидуально, и в группах.
При этом:
на одного человека должно быть предусмотрено не менее 25 кв. м. общей площади зала, в бассейне - не менее 15 кв. м. поверхности воды;
на тренировках могут присутствовать не более 20% максимально возможного количества людей;
в групповых тренировках могут участвовать не более 12 человек, включая тренеров;
если позволяет инфраструктура спортивного зала, соблюдаются требования к площади на одного человека и люди из различных групп физически не пересекаются, одновременно можно проводить занятия нескольких групп;
время тренировки не должно превышать 90 минут;
заполняемость раздевалок не должна превышать 25%;
в спортивном зале должна вестись регистрация посетителей и сотрудников.