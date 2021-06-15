Общепит в помещениях, аттракционы - на улице. Вступают в силу новые послабления ограничений

Люди без ковид-сертификата по-прежнему смогут собираться на частные мероприятия численностью до 10 человек из двух семей. Также они могут собираться на частных мероприятиях до 20 человек на открытом воздухе без ограничения количества домохозяйств.

Первый тип - это мероприятия с облегченными мерами безопасности, которые могут посещать только вакцинированные от Covid-19 и переболевшие коронавирусом. От них потребуется предъявить действующий ковид-сертификат. Вакцинированными или переболевшими должны быть и организаторы мероприятия, в противном случае они не смогут находиться в одном помещении с посетителями. В музеях эти люди могут совершать групповые экскурсии с гидом без масок и двухметровой дистанции. Количество участников в такой группе не ограничено.

В свою очередь в культурных мероприятиях второго типа могут также участвовать люди с отрицательным тестом на Covid-19 и дети младше 12 лет. Организаторы мероприятия должны быть привиты от Covid-19, с перенесенным заболеванием или иметь отрицательный тест, который сделан перед мероприятием. На таких мероприятиях и посетители, и персонал должны обязательно носить маски, соблюдать дистанцию, а зрители должны сидеть на персональных местах.