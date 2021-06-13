Важно, чтобы человек осознавал, что то, что с ним происходит - насилие

"В этом вопросе я сознательно избегаю деления по половому признаку, поскольку то, что от насилия в семье страдают только женщины - один из мифов", - в рамках общественной инициативы "Откройте глаза на насилие" порталу TVNET говорит когнитивно-поведенческий психотерапевт Центра психологии когнитивно-поведенческой терапии Intellego Карина Строде.

Психотерапевт Карина Строде ФОТО: Айя Кродере

Она отмечает, что очень важно, чтобы человек осознавал, что над ним происходит насилие, а также мог его распознать. "Если в физическом насилии сомнений мало - обычно и жертва, и обидчик осознают, что это насилие, даже если отрицание и минимизация работают одинаково в этих случаях, - то в других формах насилия очень часто ни жертва, ни обидчик не считают это насилием, потому что тут нет акта физического насилия".

Как заметить насилие?

"С признаками действительно сложно, так как, если признаки физического насилия относительно легче заметить, то [признаки] другого - нередко не так просто увидеть. Ну, например, мы можем почувствовать, что у человека что-то изменилось, негативный фон - он тревожный, слишком много извиняется, чересчур чувствителен к критике", - отмечает психолог, добавляя, что, с другой стороны, это слишком неспецифичные признаки. "Мы не можем точно знать, действительно ли это связано с насилием в семье, возможно, этот человек такой с детства или на это повлияли абсолютно другие обстоятельства".

Специфические признаки - травмы, ссадины, синяки, вывихи, переломы - больше связаны с физическим насилием. И, что самое важное, объяснения, которые кажутся неуместными.

А именно - травмы слишком частые и объяснения не до конца адекватны: человек резко начал чаще спотыкаться и биться. Психолог отмечает, что, конечно, может быть и такое и, если он сам не подтверждает факт насилия, мы не можем быть уверены, но есть одна вещь, которая может служить сигналом, что что-то все же не в порядке. И это то, как человек рассказывает, что с ним происходит.

"Если появляется минимизирование и нивелирование: "Ай, это же такая мелочь. Это же ничего!" - в ситуациях, которые нам не кажутся "ничем" или "нормальными", это может быть признаком измененной нормальности. Иногда человек может даже упомянуть некоторые конкретные факты в разговоре, которые ему не кажутся особенными: "У меня есть наблюдение в машине, потому что, когда мы с мужем поругались здесь, он меня обзывал". И это преподносится как такая шутка. Или: "Муж каждый день ездит за мной на работу, он безумно ревнив - думает, что я сразу же убегу на встречу с любовником". Если такая информация от человека звучит неоднократно, то на нее можно обратить внимание, потому что за этим могут скрываться какие-то ненормальные вещи", - предупреждает специалист.