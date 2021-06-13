Чт, 17.06.2021
Это миф, что переболевшие имеют лучшую защиту - исследования показывают обратное. Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня
Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня

Важно, чтобы человек осознавал, что то, что с ним происходит - насилие
Психолог Карина Строде о признаках насилия

ФОТО: Shutterstock

Обычно, затрагивая тему насилия в семье, о женщинах говорят как о жертвах, а о мужчина - как о виновных, и это статистически оправданно, поскольку от физического насилия, в том числе с летальным исходом, обычно больше страдают именно женщины. Конечно, пол имеет значение, поскольку женщина менее сильна, часто у нее меньше зарплата и потому она более зависима финансово, однако в действительности насилие в семье может затронуть любого. Главное - замечать его, распознавать и не молчать.

"В этом вопросе я сознательно избегаю деления по половому признаку, поскольку то, что от насилия в семье страдают только женщины - один из мифов", - в рамках общественной инициативы "Откройте глаза на насилие" порталу TVNET говорит когнитивно-поведенческий психотерапевт Центра психологии когнитивно-поведенческой терапии Intellego Карина Строде. 

Психотерапевт Карина Строде ФОТО: Айя Кродере

Она отмечает, что очень важно, чтобы человек осознавал, что над ним происходит насилие, а также мог его распознать. "Если в физическом насилии сомнений мало - обычно и жертва, и обидчик осознают, что это насилие, даже если отрицание и минимизация работают одинаково в этих случаях, - то в других формах насилия очень часто ни жертва, ни обидчик не считают это насилием, потому что тут нет акта физического насилия".

Как заметить насилие? 

"С признаками действительно сложно, так как, если признаки физического насилия относительно легче заметить, то [признаки] другого - нередко не так просто увидеть. Ну, например, мы можем почувствовать, что у человека что-то изменилось, негативный фон - он тревожный, слишком много извиняется, чересчур чувствителен к критике", - отмечает психолог, добавляя, что, с другой стороны, это слишком неспецифичные признаки. "Мы не можем точно знать, действительно ли это связано с насилием в семье, возможно, этот человек такой с детства или на это повлияли абсолютно другие обстоятельства". 

Специфические признаки - травмы, ссадины, синяки, вывихи, переломы - больше связаны с физическим насилием. И, что самое важное, объяснения, которые кажутся неуместными.

А именно - травмы слишком частые и объяснения не до конца адекватны: человек резко начал чаще спотыкаться и биться. Психолог отмечает, что, конечно, может быть и такое и, если он сам не подтверждает факт насилия, мы не можем быть уверены, но есть одна вещь, которая может служить сигналом, что что-то все же не в порядке. И это то, как человек рассказывает, что с ним происходит. 

"Если появляется минимизирование и нивелирование: "Ай, это же такая мелочь. Это же ничего!" - в ситуациях, которые нам не кажутся "ничем" или "нормальными", это может быть признаком измененной нормальности. Иногда человек может даже упомянуть некоторые конкретные факты в разговоре, которые ему не кажутся особенными: "У меня есть наблюдение в машине, потому что, когда мы с мужем поругались здесь, он меня обзывал". И это преподносится как такая шутка. Или: "Муж каждый день ездит за мной на работу, он безумно ревнив - думает, что я сразу же убегу на встречу с любовником". Если такая информация от человека звучит неоднократно, то на нее можно обратить внимание, потому что за этим могут скрываться какие-то ненормальные вещи", - предупреждает специалист.

Признаки, на которые следует обратить внимание, так как они могут свидетельствовать о физическом насилии: 

  • травмы;
  • минимизация - сокрытие серьезности травм на основании каких-то обстоятельств;
  • усиленное обвинение себя;
  • неподходящая одежда, которая, возможно, скрывает синяки или другие травмы;
  • солнечные очки в неподходящую погоду. 

На работе также не следует игнорировать изменения в поведении человека: 

  • перемены в посещении работы - раньше человек был очень пунктуальным, теперь стал чаще опаздывать;
  • регулярное нахождение на работе вне рабочего времени;
  • перенос запланированных встреч;
  • тревожность, плач, пугливость, подавленность;
  • частые больничные листы со странными причинами;
  • перемены в выполнении обязанностей - человек раньше работал хорошо, а теперь не укладывается в сроки. 
  • более медленный темп работы, проблемы с концентрацией. 

Карина Строде поясняет, что названные признаки, конечно, не всегда могут свидетельствовать о насилии в семье, но если они появились внезапно - это может быть одним из факторов, который в совокупности с другими указывает именно на него. Специфическим признаком может быть вмешательство партнера в жизнь сотрудника: внезапное посещение места работы; частые звонки сотруднику, коллегам или руководителю в попытках выяснить, как идут дела и что он делает; цветы и подарки без причины; человека привозят и увозят с работы каждый день. 

Не игнорируйте свою интуицию 

Психолог советует не игнорировать и субъективные ощущения - нередко может казаться, что очевидных признаков насилия нет, но интуиция говорит наперед, что что-то не в порядке: "По сути, интуиция - это несформулированные знания, когда мы что-то замечаем, но еще не можем связать это в определенную систему или не можем через анализ прийти к тому, что действительно происходит, хотя и есть чувство, что что-то изменилось. Например, если раньше человек был естественным, самим собой, говорил то, что думает, то теперь кажется, что он что-то скрывает, увиливает. Интуиции также может дать сигнал и то, что язык тела человека не соответствует тому, что он говорит - он говорит, что чувствует себя хорошо, но язык тела выражает нечто совершенно иное".

Нередко признаки могут и не быть специфичными и заметными со стороны. 

"Очень часто может быть, что женщина или мужчина выглядят успешно, хорошо одетыми, даже вполне уверенными и успешными, но насилие в семье все равно есть", - отмечает Строде. 

Таким образом, как окружающим, так и коллегам на рабочем месте было бы важно говорить и спрашивать, ссылаясь на конкретные факты, конкретные изменения, которые были замечены, и задавать вопросы: "Может быть, что-то в твоей жизни не так? Может, есть что-то, что ты хочешь сказать?". Чтобы беседа была открытой, лучше не упоминать свои версии того, что могло произойти, поскольку это, скорее всего, может сковать собеседника и заставить уклоняться от ответов, говорит психолог. 

Где искать помощи? 

Приглашаем заполнить тест, который облегчит выявление различных типов насилия, и призываем проявлять бдительность и не пропускать признаки насилия.

Помощь можно искать в социальной службе самоуправления или в кризисном центре:

Центр Marta

Ул. Матиса, 49-3, Рига

Тел.: 67378539

Э-почта: centrs@marta.lv

Лиепайский филиал центра Marta

Просп. Курмаяс, 11, Лиепая

Тел.: 29195442

Э-почта: centrs@martaliepaja.lv

Семейный кризисный центр Mīlgrāvis

Ул. Эзера, 21, Рига

Тел.: 67012515, 67398383

Э-почта: gimenes@krize.lv

Кризисно-консультационный центр Skalbes

Ул. Кунгу, 34, Рига

Тел.: 24551700, 27722292

Э-почта: skalbes@skalbes.lv

Кризисный центр для семей с детьми Paspārne

Ул. Талсу, 39, Вентспилс

Тел.: 63661515, 22012434

Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv

Фонд Centrs Valdardze

Ул. Райня, 9f, Валмиера

Тел.: 64220686

Э-почта: valdardze@inbox.lv

Статья написана в рамках общественной инициативы "Откройте глаза на насилие".

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