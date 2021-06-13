Важно, чтобы человек осознавал, что то, что с ним происходит - насилие

- травмы;
- минимизация - сокрытие серьезности травм на основании каких-то обстоятельств;
- усиленное обвинение себя;
- неподходящая одежда, которая, возможно, скрывает синяки или другие травмы;
- солнечные очки в неподходящую погоду.
На работе также не следует игнорировать изменения в поведении человека:
- перемены в посещении работы - раньше человек был очень пунктуальным, теперь стал чаще опаздывать;
- регулярное нахождение на работе вне рабочего времени;
- перенос запланированных встреч;
- тревожность, плач, пугливость, подавленность;
- частые больничные листы со странными причинами;
- перемены в выполнении обязанностей - человек раньше работал хорошо, а теперь не укладывается в сроки.
- более медленный темп работы, проблемы с концентрацией.
Карина Строде поясняет, что названные признаки, конечно, не всегда могут свидетельствовать о насилии в семье, но если они появились внезапно - это может быть одним из факторов, который в совокупности с другими указывает именно на него. Специфическим признаком может быть вмешательство партнера в жизнь сотрудника: внезапное посещение места работы; частые звонки сотруднику, коллегам или руководителю в попытках выяснить, как идут дела и что он делает; цветы и подарки без причины; человека привозят и увозят с работы каждый день.
Не игнорируйте свою интуицию
Психолог советует не игнорировать и субъективные ощущения - нередко может казаться, что очевидных признаков насилия нет, но интуиция говорит наперед, что что-то не в порядке: "По сути, интуиция - это несформулированные знания, когда мы что-то замечаем, но еще не можем связать это в определенную систему или не можем через анализ прийти к тому, что действительно происходит, хотя и есть чувство, что что-то изменилось. Например, если раньше человек был естественным, самим собой, говорил то, что думает, то теперь кажется, что он что-то скрывает, увиливает. Интуиции также может дать сигнал и то, что язык тела человека не соответствует тому, что он говорит - он говорит, что чувствует себя хорошо, но язык тела выражает нечто совершенно иное".
Нередко признаки могут и не быть специфичными и заметными со стороны.
"Очень часто может быть, что женщина или мужчина выглядят успешно, хорошо одетыми, даже вполне уверенными и успешными, но насилие в семье все равно есть", - отмечает Строде.
Таким образом, как окружающим, так и коллегам на рабочем месте было бы важно говорить и спрашивать, ссылаясь на конкретные факты, конкретные изменения, которые были замечены, и задавать вопросы: "Может быть, что-то в твоей жизни не так? Может, есть что-то, что ты хочешь сказать?". Чтобы беседа была открытой, лучше не упоминать свои версии того, что могло произойти, поскольку это, скорее всего, может сковать собеседника и заставить уклоняться от ответов, говорит психолог.
Где искать помощи?
Приглашаем заполнить тест, который облегчит выявление различных типов насилия, и призываем проявлять бдительность и не пропускать признаки насилия.
Помощь можно искать в социальной службе самоуправления или в кризисном центре:
Центр Marta
Ул. Матиса, 49-3, Рига
Тел.: 67378539
Э-почта: centrs@marta.lv
Лиепайский филиал центра Marta
Просп. Курмаяс, 11, Лиепая
Тел.: 29195442
Э-почта: centrs@martaliepaja.lv
Семейный кризисный центр Mīlgrāvis
Ул. Эзера, 21, Рига
Тел.: 67012515, 67398383
Э-почта: gimenes@krize.lv
Кризисно-консультационный центр Skalbes
Ул. Кунгу, 34, Рига
Тел.: 24551700, 27722292
Э-почта: skalbes@skalbes.lv
Кризисный центр для семей с детьми Paspārne
Ул. Талсу, 39, Вентспилс
Тел.: 63661515, 22012434
Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv
Фонд Centrs Valdardze
Ул. Райня, 9f, Валмиера
Тел.: 64220686
Э-почта: valdardze@inbox.lv
Статья написана в рамках общественной инициативы "Откройте глаза на насилие".