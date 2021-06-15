Не пора ли купаться? Стало известно, где в Латвии самая теплая вода!

Температура воды в Венте, Лиелупе и Айвиексте составляет +19...+21 градус, в Гауе - +17...+19 градусов. Температура воды на участке Даугавы от Плявиньского водохранилища до границы Беларуси составляет +19...+21 градус.

Во всех реках температура воды превышает +14 градусов.

Температура воды в озерах преимущественно составляет +16...+20 градусов.

Температура воды в море на большей части латвийского побережья - от +14 до +18 градусов.