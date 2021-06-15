Вт, 15.06.2021
Мы хотели бы, чтобы военное присутствие США в Литве и странах Балтии увеличивалось, это было бы лучшим и важнейшим проявлением внимания к безопасности нашего региона Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

Не пора ли купаться? Стало известно, где в Латвии самая теплая вода!

ФОТО: Pixabay

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в большинстве рек и озер во вторник утром составляла +16...+21 градус.

Температура воды в Венте, Лиелупе и Айвиексте составляет +19...+21 градус, в Гауе - +17...+19 градусов. Температура воды на участке Даугавы от Плявиньского водохранилища до границы Беларуси составляет +19...+21 градус.

Во всех реках температура воды превышает +14 градусов.

Температура воды в озерах преимущественно составляет +16...+20 градусов.

Температура воды в море на большей части латвийского побережья - от +14 до +18 градусов.

На следующей неделе ожидается солнечная и жаркая погода, поэтому температура воды в реках и озерах значительно повысится, но из-за южного ветра прогревание воды в море будет неравномерным, местами возможен апвеллинг - подъем холодных глубинных вод к поверхности.

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