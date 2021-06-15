Не пора ли купаться? Стало известно, где в Латвии самая теплая вода!
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в большинстве рек и озер во вторник утром составляла +16...+21 градус.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в большинстве рек и озер во вторник утром составляла +16...+21 градус.
Температура воды в Венте, Лиелупе и Айвиексте составляет +19...+21 градус, в Гауе - +17...+19 градусов. Температура воды на участке Даугавы от Плявиньского водохранилища до границы Беларуси составляет +19...+21 градус.
Во всех реках температура воды превышает +14 градусов.
Температура воды в озерах преимущественно составляет +16...+20 градусов.
Температура воды в море на большей части латвийского побережья - от +14 до +18 градусов.
На следующей неделе ожидается солнечная и жаркая погода, поэтому температура воды в реках и озерах значительно повысится, но из-за южного ветра прогревание воды в море будет неравномерным, местами возможен апвеллинг - подъем холодных глубинных вод к поверхности.