Премьер планирует рассмотреть требование обязательной вакцинации для поставщиков отдельных услуг

Кариньш выразил обеспокоенность распространением индийского штамма коронавируса в Латвии, а также замедлением темпов вакцинации и тем фактом, что только 40% пожилых людей в Латвии привились от Covid-19.

"Если этих людей не защищать, рано или поздно количество госпитализаций и смертей вырастет", - считает премьер.

Он призвал Минздрав, Минюст и группу оперативного управления рассмотреть возможность введения для поставщиков отдельных услуг обязательной вакцинации от Covid-19.

"Мы напоминаем, призываем, информируем о вакцинации, но есть сферы, где может потребоваться обязательная вакцинация. В этом нет ничего необычного, поскольку в некоторых случаях такие требования существуют", - сказал Кариньш, ссылаясь на свой опыт, когда для того, чтобы присутствовать на родах, ему пришлось сделать рентген легких. Премьер подчеркнул, что непривитый человек представляет угрозу для общества.

По словам премьер-министра, решение об обязательной вакцинации от Covid-19 для отдельных поставщиков услуг должно быть принято как можно скорее, чтобы люди понимали, что осенью прививаться может быть слишком поздно.