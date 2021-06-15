"Я никогда не думала, что Кафка - реальность": проходящая по "делу Tut.by" Юлия Чернявская о домашнем аресте

Немного информации вдова основателя портала Юрия Зиссера смогла передать через адвоката. Женщина имеет право общаться только с ним.

"Дорогие мои! Диктую эти слова моему адвокату, потому что сама писать я не имею ни права, ни возможности. Вы знаете, что я под домашним арестом. Это случилось 18 мая, назавтра после годовщины по Юре (Юрий Зиссер умер от онкологии 17 мая 2020 года - прим. ред.). Слава богу я успела установить памятник и принести цветы. На открытие мемориальной доски дедушке 26-го я, конечно, не попала. Теперь, когда я скоро месяц в этой необжитой квартире, куда переехала только за шесть дней до ареста, я уже смогла установить себе некие правила и распорядок дня.

Я много читаю, глажу собаку, слушаю музыку и рисую. А еще, несмотря на проблемы со здоровьем, выхаживаю все больше шагов по квартире. Мне так много осталось от Юры - и диски (хотя половину их не берет музыкальный центр, они очень старые), и собака, подаренная мне на день рождения им же. И даже норма шагов, которой я всегда пренебрегала, особенно когда стало плохо со здоровьем. И вот это его крыло, которое он так и не убрал с моего плеча, дает силы жить в эти очень странные дни.

Я никогда не думала, что Кафка - реальность. Я понимаю, что мне глубоко повезло по сравнению с теми, у кого аресты далеко не домашние, и в честности кого я не сомневаюсь. Я за них молюсь - это то, что я могу делать.

Мне повезло в том, что у меня есть друзья и вы, которые тоже друзья. Еще мне повезло с деревьями под окном. На Немиге я настолько забыла о шелесте деревьев, что здесь мне сперва казалось, что начинается дождь. Здесь бывают очень полнокровные радуги. И если приглядеться, из моего окна видно колесо обозрения. Как называлась одна старая картина - "Всюду жизнь".

Мне очень помогают весточки от вас. Мне очень повезло с вами. Живите радостно. Спасибо вам, дорогие.

Любящая вас, неизменная ЮЧ".

Напомним, 18 мая в офисы Tut.by и домой к сотрудникам пришли с обыском представители Комитета госконтроля. В отношении них было возбуждено уголовное дело в уклонении от уплаты налогов. Якобы, будучи резидентом парка высоких технологий, ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило выручку от деятельности, которая не разрешена резидентам — и это нанесло ущерб государству в особо крупном размере. Не дожидаясь разбирательств и суда компанию в тот же день, 18 мая, исключили из ПВТ. Популярнейший новостной интернет-ресурс Беларуси Мининформ заблокировал.

В СИЗО или под домашним арестом находятся 15 человек. Большинство из них - сотрудники портала. Информации об уголовном деле против сотрудников ведущего новостного издания страны до сих пор немного.