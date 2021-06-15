Судья объясняет, почему нельзя установить состав преступления по делу Осиновскиса и Магониса

Обвинение основывалось на двух действиях Магониса, а именно на денежных средствах, перечисленных ему летом 2015 года для покупки четырех тепловозов у ​​Осиновского SIA Skinest Rail дочерним предприятием LDz, SIA LDz Ritošā sastāva serviss. Во втором акте его обвиняют в том, что он обещал встретиться с президентом Krievijas dzelzceļa и принять благоприятное решение в интересах Осиновского, а именно ремонт российских локомотивов на Даугавпилсском заводе. Общая сумма денег составила около полумиллиона евро.

Янсонс оправдал бизнесмена и Магониса 21 января, и на этой неделе в планах было назначить полный приговор. Обозначенное анонимное решение будет доступно в среду, но Янсонс указывает в видео, выпущенном во вторник, что Магонис не имел права покупать локомотивы, потому что для этой цели существует дочерняя компания подвижного состава LDz ritošā sastāva serviss, которая хорошо справилась с закупкой четырех локомотивов даже без участия Магониса.

"Что касается второй части обвинительного заключения Магониса, суд установил, что Магонис встречался с руководителями Krievijas dzelzceļa не в качестве государственного должностного лица Латвии, а потому, что у него были личные и дружеские отношения с руководителями Krievijas dzelzceļa", - отмечает Янсонс.

По оценке судьи, деятельность Магониса в Krievijas dzelzceļa никак не связана с его служебными обязанностями. В обязанности службы Магониса не входила забота о бизнес-интересах Осиновского, а Осиновский передал деньги Магонису как физическому лицу за лоббирование его интересов на Krievijas dzelzceļa. Следовательно, состав преступления не установлен ни по одному из двух обвиняемых, убежден судья.