Особенно летом! 5 привычек, которые помогут сделать волосы более густыми

- Ухаживайте за кожей головы!
Недостаточное внимание к коже головы - одна из частых ошибок в уходе за волосами, пишет Harper's Bazaar. Чтобы волосы росли густыми и сильными, следует отдать предпочтение специализированным средствам для кожи головы, а именно - питающим маскам и пилингам, которые будут стимулировать кровообращение в коже головы и питать волосяные луковицы.
Возьмите в привычку каждый день тщательно расчесывать волосы массажной щеткой минимум 5-10 минут. Также массируйте кожу головы пальцами во время мытья волос.
- Защита волос летом - обязательно!
Отправляясь на пляж, обязательно помните о головном уборе из натуральных материалов. Длинные волосы лучше собрать в хвост или заплести в косу, используя для этого шелковые резинки или спирали, так как они не травмируют волос.
В свою очередь, после купания в море волосы следует обязательно вымыть, так как соль разрушает гидролипидный слой и сушит волос. После купания в море и мытья головы на волосы наносим восстановительную маску или - обладательницам некрашеных волос - глубоко увлажняющую маску.
- Не забывайте о витаминах и здоровом питании!
На внешний вид волос существенно влияет также недостаток различных витаминов и веществ. Следует принимать витамины для волос весной и в осенне-зимний период не менее трех месяцев и не забывать также о ценных жирных кислотах - Омега-3 и 6, включив в рацион также рыбу, оливковое масло и дополнительно - масло вечерней примулы.
Важно! Самый надежный способ, чтобы подобрать себе подходящие витамины - консультация с врачом!
В идеале лучше отказаться от укладки утюжком, однако если это невозможно, не пренебрегайте термозащитными средствами!