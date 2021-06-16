Особенно летом! 5 привычек, которые помогут сделать волосы более густыми

Ухаживайте за кожей головы!

Недостаточное внимание к коже головы - одна из частых ошибок в уходе за волосами, пишет Harper's Bazaar. Чтобы волосы росли густыми и сильными, следует отдать предпочтение специализированным средствам для кожи головы, а именно - питающим маскам и пилингам, которые будут стимулировать кровообращение в коже головы и питать волосяные луковицы.

Массаж!

Возьмите в привычку каждый день тщательно расчесывать волосы массажной щеткой минимум 5-10 минут. Также массируйте кожу головы пальцами во время мытья волос.

Защита волос летом - обязательно!

Отправляясь на пляж, обязательно помните о головном уборе из натуральных материалов. Длинные волосы лучше собрать в хвост или заплести в косу, используя для этого шелковые резинки или спирали, так как они не травмируют волос.

В свою очередь, после купания в море волосы следует обязательно вымыть, так как соль разрушает гидролипидный слой и сушит волос. После купания в море и мытья головы на волосы наносим восстановительную маску или - обладательницам некрашеных волос - глубоко увлажняющую маску.

Не забывайте о витаминах и здоровом питании!

На внешний вид волос существенно влияет также недостаток различных витаминов и веществ. Следует принимать витамины для волос весной и в осенне-зимний период не менее трех месяцев и не забывать также о ценных жирных кислотах - Омега-3 и 6, включив в рацион также рыбу, оливковое масло и дополнительно - масло вечерней примулы.

Важно! Самый надежный способ, чтобы подобрать себе подходящие витамины - консультация с врачом!

Используйте термозащиту!