Эксперт отрасли здоровья и фитнеса: Мы открываемся с таким большим риском, что можем не выжить

"Мы очень рискуем не выжить", - сказал Кузнецов, добавив, что важно, чтобы господдержка спортзалов не прекращалась в нынешних обстоятельствах.

Он также отметил, что лица, работающие в регистратурах спортклубов, не прошедшие вакцинацию, могут работать по тому же принципу, что и сотрудники касс торговых точек - в масках и за перегородкой.

Одним из спортклубов, которые возобновили деятельность в закрытых помещениях, был Lemon Gym , в котором для клиентов открыли три из шести спортклубов.

Как сообщил агентству LETA руководитель латвийского региона Lemon Gym Евгений Беляков, первая половина дня 15 июня прошла без технических проблем. При этом он не отрицал, что количество посетителей было значительно меньше, чем в обычных условиях. Большинство клиентов имели сертификаты о вакцинации против Covid-19 , но были также клиенты, переболевшие Covid-19 и недавними отрицательными тестами.

Сеть спортклубов MyFitness на Facebook указала, что несколько спортклубов MyFitness откроются с 17 июня. Буквально на прошлой неделе, указывая на низкий охват вакцинацией, компания объявила, что спортивные клубы пока не будут открываться.

Уже сообщалось, что люди, вакцинированные против Covid-19 или переболевшие этим заболеванием, с 15 июня могут посещать спортивные клубы, в том числе бассейны, как индивидуально, так и в группах.

1 июня был запущен национальный цифровой сертификат вакцинации против Covid-19, с помощью которого население может доказать факт вакцинации. Сертификат можно получить на сайте covid19sertifikats.lv. Сертификат действителен для людей, которые были вакцинированы против Covid-19, переболели Covid-19 в течение последних шести месяцев, прошли тестирование на Covid-19 в течение последних 48 часов и имеют отрицательный результат, а также прошли тестирование при помощи экспресс-антигена за последние шесть часов, и что он показал отрицательный результат.