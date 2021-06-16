Редакция Русского вещания закрывает сезон LTV7 и готовится к переменам. Чего ждать?

Впрочем, летом каждый рабочий день в 19:00 будет возможность по-прежнему следить за новостями в программе "Сегодня вечером". Русские редакции LTV и портала общественных СМИ LSM.lv в скором будущем объединят усилия, чтобы в сентябре представить новую мультимедийную платформу для национальных меньшинств.

Что изменится?

В сентябре контент для нацменьшинств, созданный общественными СМИ (Латвийское телевидение, Латвийское радио и LSM.lv) будет доступен на rus.LSM.lv. Платформа предложит не только ежедневные новости, которые позволят быть в курсе происходящего в политике и социальных сферах, в культуре, спорте, на новой платформе будет сделан акцент на оригинальность, аналитику, документалистику, будет предложен и полезно-развлекательный контент. Платформа станет настоящим местом встречи для национальных меньшинств Латвии.

Заключительные передачи сезона на LTV7:

в четверг в 19:30 будет возможность увидеть дискуссионную программу "Точкu над i",

в пятницу в 19:30 - "Личное дело".

В передаче "Точкu над i" журналист Алексей Дунда говорит о будущем Русского вещания осенью. В программе участвуют: директор отдела стратегического развития LTV Рита Рудуша, главный редактор Русского вещания LTV Екатерина Сафронова, председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP​) Иварс Аболиньш, преподаватель Рижского университета Страдиня и бывший руководитель NEPLP Айнарс Димантс и профессор Рижского университета Страдиня Сергей Крук.

Комментарии сотрудников:

Главный редактор Екатерина Сафронова: "Этот последний телевизионный сезон Русского вещания был особенно непростой в связи с Covid-ситуацией в стране и мире. Коллектив несколько раз уходил на изоляцию, но это никак не отразилось на качестве работы, этого не почувствовал зритель. За этот год абсолютно у всех наших проектов - новости, "Маленькая пятница", "Точки над i", "Личное дело" - выросли показатели, по которым обычно принято оценивать успешность проектов.

Мы уходим из эфира, но мы не пропадаем.

Мы не начинаем все с чистого листа. Впереди у нас очень амбициозный проект - будем вводить мультимедийную платформу.”