В Даугавгриве женщина упала с крыши 12-этажного дома

Поздно вечером в одном из многоэтажных домов на улице Бирзес собралось большое количество местных жителей, так как прошел слух, что в этом районе произошла трагическое происшествие. Рядом с домом, в траве, лежала неподвижная женщина, упавшая насмерть с большой высоты.

"С крыши, говорят, с крыши. Говорили, что она любила гулять по крышам", - говорят местные жители. "В 19:00 я все время сидела у окна. Потом мне позвонила Ирина и спросила, что творится у нас дома? Я еще раз переспросила: у нас? Она сказала, чтобы я выглянула в окно. Смотрю, пожарные, скорая. Они прибыли в 20:30. Оказывается, она упала еще раньше".

"Ну, девочка, труп был маленький. Я сразу заметила, что труп лежит, но она уже была накрыта. Очевидно, там уже было не на что смотреть, ведь она упала с такой высоты", - рассказывают местные женщины.

Дело будет расследовано сотрудниками уголовной полиции Курземского предместья, и будет возбуждено дело по главе 13 об уголовном преступлении против здоровья человека. Это не означает, что на улице Бирзес произошло преступление, но все факты еще предстоит проверить в ходе расследования.Информация, доступная в настоящее время полиции, не предполагает, что кто-то еще виноват в смерти человека.

У местных же есть хотя бы одна версия причин случившегося, и люди добавляют, что в прошлом видели молодых людей на крыше дома.

"Говорят, что они делали там "селфи". (..) Говорят, что делали "селфи", а затем где-то их публиковали. (..) И именно в день был дождь и ветер", - говорят местные жители.

Соседи по дому подчеркивают, что хотя бы после трагедии управляющими домом стоило бы позаботиться о том, чтобы выход на крышу был закрыт.

Хотя на 12-м этаже на люке есть новый замок, выход на крышу по-прежнему открыт, и любой посторонний имеет свободный доступ, сообщает программа.